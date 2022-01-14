Koronavirüsü ağır atlatma riskini artıran bir gen varyantı keşfedildi

Yürütülen çalışma sırasında Kovid-19’u ağır geçirme riskini ikiye katlayabilen bir gen varyantı keşfedildi. Uzmanlar, bulgunun, diğer faktörlerle birlikte en fazla risk altındakilerin erken teşhisine yardım edebileceğini belirtti.

Neden semptom gösterilmediği anlaşılacak

Araştırmacılar, Avrupalıların yaklaşık yüzde 10'unun, Güney Asyalıların da dörtte birinden fazlasının bu varyantı taşıdığının tahmin edildiğini aktardı.

Bialystok Üniversitesinin sözcüsü, salgının başlangıcından bu yana, aynı yaşta olsalar dahi neden bazı insanların semptom göstermezken bazılarının yaşam mücadelesi verdiğini anlamaya çalıştıklarını belirterek, "Bu araştırma sayesinde bu olguyu daha da anlamaya yakınız." dedi.

FOTOĞRAF 8 Bristol Üniversitesi Aerosol Araştırma Merkezi'nden bilim insanları, ürettikleri cihazla koronavirüs hastalığına neden olan SARS-CoV-2 virüsünün havada ne kadar canlı kaldığını ölçtü. Değerlendirme sonucu virüsün ilk 20 dakika içerisinde bulaşma kabiliyetinin yüzde 90'ınını kaybettiği belirtildi. Bilim insanları, virüsün ilk 5 dakikada bulaşma yeteneğinin yüzde 48 oranında gerçekleştiğini ve virüsten korunmanın en etkin yolunun koruyucu yüz maskesi olduğunu ifade etti. Yapılan çalışmada, havada bulunan mikro damlacıklardaki virüsün 5 saniye ile 20 dakika arasındaki aktivitesini ölçtüklerini ve virüsün havadaki ömrünün, farklı Kovid varyantları için benzerlik taşıdığı belirtildi. Nem oranı yüksek havanın, virüsün hayatta kalmasını yükseltirken bir ortamda en uzaktaki kişiden ziyade en yakındaki kişiden virüs bulaşmasının daha yüksek bir oran olduğu açıklandı. Bilim insanları bilimsel çalışmanın henüz hakemli tıp dergisinde yayınlanmadığını ifade etti. Bilimsel araştırma yapıldı: Havadaki koronavirüs ne kadar sürede bulaşır? İngiltere'deki Bristol Üniversitesi bilim insanları, gerçekleştirdikleri bilimsel çalışma sonucunda, Kovid-19'un solunan havada canlı kalarak ne kadar bulaşıcı olduğunu araştırdı. Bir ilk olduğu belirtilen çalışmanın sonucunda koronavirüsün havada bulaşma yeteneğinin ne kadar olduğu ölçüldü. Peki virüsün bulaşma oranı ne kadar? BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS DSÖ, Kovid-19 tedavisinde 2 eklem iltihabı ilacının kullanımını tavsiye etti