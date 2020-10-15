Koronavirüsü ağır geçirenlerde bu sendromlar çıkıyor: Kas güçsüzlüğü, anksiyete ve hafıza sorunu

İngiliz uzmanlar koronavirüs sonrası hastalarda görülen sendromları tespit etti. İngiltere Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü (NIHR), tarafından açıklanan sendromlar koronavirüsü hastanede ağır geçiren hastalarda sonraki aşamalarda görülebiliyor.

ANKSİYETE, KAS GÜÇSÜZLÜĞÜ VE HAFIZA SORUNU GÖRÜLÜYOR

Enstitüsü akademisyenleri, hastaneye yatan kişilerde kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya hafıza sorunu yaşandığını vurguladı.

Enstütü hastaneye yatan kişilerde uzun süreli veya kalıcı hasarlar tespit etti. Uzmanların 4 başlıkta topladığı sendromlardan yoğun bakım sonrası sendromu (PICS); hastane yatan ve yoğun bakıma alınan koronavirüs hastalarında, daha sonra ortaya çıkan rahatsızlıkları içeriyor. Bu kişiler, çok uzun süre hareketsiz kalınması nedeniyle kas güçsüzlüğü, travma nedeniyle anksiyete veya başka bir akıl sağlığı sorunu yaşadı.

BEYİN FONKSİYONLARINDA DEĞİŞİM

Tipik olarak yoğun bakım sonrası sendrom, bir şeyleri hatırlayamama gibi bazı beyin fonksiyon bozukluğuna neden oldu.

AŞIRI YORGUNLUK

Hastaneye solunum zorluğu sebebiyle yatan pek çok koronavirüs hastası, daha sonra devam eden ‘aşırı yorgunluk’ ve ‘hatırlama’ güçlüğü çekti.

Diğer 3 sendromu yaşamayan ve koronavirüs süresince ‘değişken’ rahatsızlıklar geçiren kişiler, ‘Uzun vadeli Covid sendromu (LTCS)’ adı altında toplandı. Bu kişiler koronavirüs süresince vücutlarının değişik yerlerinde hastalık belirtisi gösterdi, örneğin bazı hastalar 6 hafta ağır baş ağrısı çekerken başka bir hasta 6 ay boyunca kalp aritmisi sebebiyle baygınlık geçirdi. NIHR farklı belirtiler içeren bu sendromu, koronavirüsün teşhisini en çok zorlaştıran sendrom olarak nitelendirildi.