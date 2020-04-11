Koronavirüs Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü Virüsün atası ABD çıktı
DÜNYA

Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı

Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı

Bilim insanları bir ilk olarak, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin geçtiğimiz hafta gen dizilimini tamamen çözmeyi başardığını duyurdu. Salgının genetik özellikleri ile ilgili bir açıklama da İngiliz genetik bilimci Peter Forster'den geldi. Forster, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği ve A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya’daki hastalarda görüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Koronavirüsün üç farklı türü yayılıyor.
Koronavirüsün üç farklı türü yayılıyor.

İngiliz genetik bilimci Peter Forster, ABD'li Ulusal Bilim Akademisi'nde (PNAS) yayınlanan araştırmasında koronavirüsün gen haritası hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Çin medyasının haberine göre, genetik bilimci Peter Foster, A tipi virüsün, koronavirüsün atası sayılan ve yarasalardan gelen bir virüs olduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Foster'in A tipi koronavirüse ABD’de rastlandığını ve Çin’de görülen koronavirüsün ise mutasyona uğrayan B tipi olduğunu ileri sürdü.

New York Belediye Başkanı De Blasio’dan 'toplu mezar' açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur
DÜNYA
New York Belediye Başkanı De Blasio’dan 'toplu mezar' açıklaması: Ne yazık ki yaşanan budur

"KORONAVİRÜSÜN ATASI ABD"

Genetik bilimci Peter Forster’ın açıklamalarına dayandırılan haberde, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği, virüsün atası sayılan ve yarasalarda görülen A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya’daki hastalarda görüldüğü ifade edildi.

Çin’in Vuhan kentinde görülen vakalarda ise mutasyona uğramış B tipi virüs olduğu ileri sürüldü.

Diğer bir koronavirüs mutasyonu olan C tipi virüse ise Avrupa’da rastlandığı ifade edildi.

ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor
KORONAVİRÜS
ABD’de koronavirüsten ölenler toplu mezarlara gömülüyor

ABD Başkanı Trump: Umarım 100 binden az insan ölür
KORONAVİRÜS
ABD Başkanı Trump: Umarım 100 binden az insan ölür

Korkutan görüntü: New York'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesi koronavirüs tedavisi gören hastalarla doldu taştı
OYNAT 00:58
Korkutan görüntü: New York'ta bir hastanenin yoğun bakım ünitesi koronavirüs tedavisi gören hastalarla doldu taştı
ABD'nin New York bölgesinden korkutan görüntüler gelmeye devam ediyor. Bir hastanedeki yoğun bakım ünitesinin koronavirüs tedavisi gören hastalarla dolduğu görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Yayınlanan görüntülerde yoğun bakım ünitesinin girişine yataklar koyulduğu görüldü. Aynı bölgede daha önce de morglarda yer kalmadığı gerekçesiyle ölen vatandaşların mobil morglara koyulduğu görülmüştü.

ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
OYNAT 00:59
ABD'de korkutan görüntü: Kentteki morglar dolunca devreye gireceği söylenen mobil morglar kullanılmaya başladı
New York'un Brooklyn bölgesinde bulunan Brooklyn Hastanesi'nde ölen kişilerin soğuk hava tertibatlı morglara taşındığı amatör kamerayla görüntülendi. Mobil morglar, koronavirüsten ölenlerin sayısının giderek artmasının ardından salgına hazırlık kapsamında, kentteki morgların dolması durumunda devreye girmek için hazırlanmıştı. Çekilen bu görüntüler morgların dolduğunu ve mobil morgların kullanılmaya başlandığını gözler önüne serdi.


Abone Ol Google News
2 bin 756 kişi!

2 bin 756 kişi!

İçişleri Bakanlığı, sokağa çıkma yasağına ilişkin bilgiler paylaştı.
Hızla inşa ediliyor

Hızla inşa ediliyor

Salgın hastanesi çalışmaları havadan görüntülendi.
Açık markete baskın

Açık markete baskın

​Müşteriler saklandı, market sahibi 'zorla içeri girdiler' dedi.
Akıllara durgunluk veren olay

Akıllara durgunluk veren olay

​Ne sokağa çıkma yasağı ne de koronavirüs, resmen akın ettiler.
Müjdeli haberi<br>Vali verdi

Müjdeli haberi
Vali verdi

Kentteki 6 korona hastasından 4'ü iyileşti, 2'sinin tedavisi sürüyor.
Mesajı bekleyin

Mesajı bekleyin

​Ücretsiz maske için eczacılardan vatandaşa çağrı.
Vatandaş<br>ekmeksiz kalmadı

Vatandaş
ekmeksiz kalmadı

​Fırıncılar sabaha kadar çalıştı, kimse mağdur olmadı.
En büyük sıkıntı<br>toplu taşıma

En büyük sıkıntı
toplu taşıma

​Göksu, Yeni Şafak yayınına katıldı.
Fırsatçı fırıncıya<br>zabıta acımadı

Fırsatçı fırıncıya
zabıta acımadı

Fırına koşan vatandaşa ekmeği 5 liradan satmıştı.
Virüsün<br>atası ABD çıktı

Virüsün
atası ABD çıktı

Koronavirüsün genetik şifresi tamamen çözüldü.
Kameralı tespit

Kameralı tespit

​Hatalı parklara yönelik dikkat çeken adım.
Maskeli<br>kahramanlar

Maskeli
kahramanlar

Gece gündüz demeden çalışıyorlar.
Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

Karantinadaki kişi sayısı açıklandı

​Bakan Kasapoğlu, KYK yurtlarındakilere ilişkin bilgiler paylaştı.
Haftaya raflarda

Haftaya raflarda

​Cilt dostu el dezenfektanı BOREL seri üretime geçti.
Yarım<br>milyara yaklaştı

Yarım
milyara yaklaştı

Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya güçlü destek.
Ne yazık ki<br>yaşanan budur

Ne yazık ki
yaşanan budur

​New York Belediye Başkanı De Blasio'dan 'toplu mezar' açıklaması.
Ödemelerde<br>artışa gidildi

Ödemelerde
artışa gidildi

​Bakan Selçuk açıkladı: Kadınlara ödenen miktar arttı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.