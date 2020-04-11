Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı Koronavirüsün gen dizilimi çözüldü: Virüsün atası ABD çıktı Bilim insanları bir ilk olarak, dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına ilişkin geçtiğimiz hafta gen dizilimini tamamen çözmeyi başardığını duyurdu. Salgının genetik özellikleri ile ilgili bir açıklama da İngiliz genetik bilimci Peter Forster'den geldi. Forster, dünya genelinden elde edilen 160 koronavirüs genetik şifresinin incelendiği ve A tipi koronavirüsün ABD ve Avustralya’daki hastalarda görüldüğünü açıkladı.

Haber Merkezi 11 Nisan 2020, 12:04 Son Güncelleme: 11 Nisan 2020, 12:11 DHA