Koronavirüs Koronavirüsün İngiltere mutasyonu ile ilgili korkutucu iddia Aşılara karşı direnç kazanmış olabilir
DÜNYA

Koronavirüsün İngiltere mutasyonu ile ilgili korkutucu iddia: Aşılara karşı direnç kazanmış olabilir

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak İngiltere'de görülen daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan tipinin "endişe verici" bir şekilde mutasyona uğradığı bildirildi. "E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Dolayısıyla yüzde 70 daha hızlı yayılan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İngiltere Halk Sağlığı Kurumunun açıklamasında, İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un daha hızlı yayılan tipinin bağışıklık sistemini daha iyi aşabilen bir mutasyonunun tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere'de korkutan gelişme: Mutasyon da mutasyona uğradı
DÜNYA
İngiltere'de korkutan gelişme: Mutasyon da mutasyona uğradı

Aşılara karşı daha dirençli hale gelmiş olabilir

  • "E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Dolaysıyla yüzde 70 daha hızlı yayılan ve 60 yaş üzeri kişilerde yüzde 30-40 daha öldürücü olan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.

Leicester Üniversitesinden Dr. Julian Tang, BBC'ye yaptığı açıklamada, mutasyonu "beklenmedik olmasa da endişe verici bir gelişme" olarak nitelendirdi.

Vaka artışında mutasyon şüphesi
KORONAVİRÜS
Vaka artışında mutasyon şüphesi

"Sadece yayılmakla kalmaz, gelişir"

  • Virüsün daha fazla mutasyona uğramasını önlemek için halkın karantina kurallarına uymasının ve vakaları azaltmasının önemine dikkati çeken Tang, "Aksi takdirde virüs, yayılmaya devam etmekle kalmaz aynı zamanda gelişebilir." dedi.

Bilim insanlarının E484K'yla ilgili araştırmaları, mutasyonun virüsün antikorlara karşı daha korunaklı hale gelmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Mutasyon virüsü etkilemez
KORONAVİRÜS
Mutasyon virüsü etkilemez

Moderna geliştirdikleri aşının hala etkili olduğunu belirtiyor

  • ABD merkezli ilaç üreticisi Moderna, geliştirdikleri Kovid-19 aşısının bu mutasyona karşı halen etkili olduğunu açıklasa da, vücudun bağışıklık tepkisinin o kadar güçlü veya uzun süreli olmayabileceği değerlendiriliyor.

Aşılar yeniden tasarlanabilir

Uzmanlar, en kötü senaryoda aşıların birkaç hafta veya aylar içinde mutasyona karşı çok daha etkili olabilecek şekilde yeniden tasarlanabileceğini belirtiyor.

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