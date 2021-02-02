Koronavirüsün İngiltere mutasyonu ile ilgili korkutucu iddia: Aşılara karşı direnç kazanmış olabilir Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ilk olarak İngiltere'de görülen daha hızlı yayılan ve daha öldürücü olan tipinin "endişe verici" bir şekilde mutasyona uğradığı bildirildi. "E484K" adlı mutasyon, dünyada endişeye yol açan Güney Afrika ve Brezilya mutasyonlarında görülen değişimin aynısını içeriyor. Dolayısıyla yüzde 70 daha hızlı yayılan tipin, aşılara karşı daha dirençli hale geldiğinden endişe ediliyor.

Haber Merkezi 02 Şubat 2021, 18:14 Son Güncelleme: 02 Şubat 2021, 18:24 AA