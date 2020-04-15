Koronavirüs Koronavirüsün merkez üssü ABDde ölen kişilerin sayısı 26 bini geçti
DÜNYA

Koronavirüsün merkez üssü ABD’de ölen kişilerin sayısı 26 bini geçti

Koronavirüs salgının merkez üssü haline gelen ABD’de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 26 bini geçti.

Haber Merkezi DHA
Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 420 artarak 26 bin 64’e çıktı.
Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 420 artarak 26 bin 64’e çıktı.

Çin’in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle ABD’de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 saatte 27 bin 91 artarak 614 bin 246’ya yükseldi.

  • Ülkede salgından ölen kişilerin sayısı ise son 24 saatte 2 bin 420 artarak 26 bin 64’e çıktı.


NEW YORK’TA ENFEKTE KİŞİ SAYISI 200 BİNİ GEÇTİ

ABD’nin New York eyaletinde virüs tespit edilen kişilerin sayısı 203 bin 123’e ulaşırken eyalette koronavirüsten hayatını kaybeden kişilerin sayısı 10 bin 834’e yükseldi.


TRUMP : DSÖ’YE SAĞLANAN MALİ DESTEĞİN DURDURULMASINI EMREDİYORUM

ABD Başkanı Donald Trump, Dünya Sağlık Örgütü'nü (DSÖ) Çin’in yanlış bilgilendirmesini göz ardı etmekle suçlayarak “Yönetimime Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) mali desteğin durdurulması talimatı veriyorum'' dedi ve "Amerikan vergi mükellefleri Dünya Sağlık Örgütü'ne yılda 400 milyon ila 500 milyon dolar arasında bir kaynak sağlıyor" açıklamasını yaptı.

Çin’de 46 yeni koronavirüs vaka görüldü
KORONAVİRÜS
Çin’de 46 yeni koronavirüs vaka görüldü

Japonya’da halka koronavirüs çağrısı: Kullanmadığınız yağmurlukları bağışlayın
KORONAVİRÜS
Japonya’da halka koronavirüs çağrısı: Kullanmadığınız yağmurlukları bağışlayın

ABD: Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları inandırıcı değil
DÜNYA
ABD: Koronavirüsün laboratuvarda üretildiği iddiaları inandırıcı değil

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı
KORONAVİRÜS
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyonu aştı
Abone Ol Google News
İkinci şans sevinci

İkinci şans sevinci

​Tahliye edilen hükümlüler: 'Hala inanamıyoruz.'
Özel bankaları uyardı

Özel bankaları uyardı

​'​Kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyet çıkaranların...'
3 bin 700 kişi evinde ölmüş

3 bin 700 kişi
evinde ölmüş

​New York'ta korkunç koronavirüs gelişmesi.
Adana'da 3 lira<br>İstanbul'da 20 lira!

Adana'da 3 lira
İstanbul'da 20 lira!

​İki il arasında şaşırtan fiyat farkı ortaya çıktı.
Ultra lüks koronavirüs önlemi

Ultra lüks koronavirüs önlemi

​ABD'nin en zengin adası virüse hazırlıklı.
Bravo üniversiteliler

Bravo üniversiteliler

​Sokak sokak gezip #evdekal'an çocukların yüzünü güldürüyorlar.
Avrupa'dan<br>sürpriz teklif

Avrupa'dan
sürpriz teklif

​Marc Wilmots F.Bahçe için teklifi reddedince, Kocaman'a talip oldular.
Sabırla bekleyin!

Sabırla bekleyin!

​Rekor artış sonrası altın alacaklara kritik uyarı.
Eczanelerde<br>'yok' satıyor

Eczanelerde
'yok' satıyor

​Uzmanlar uyardı: Sizi koronavirüsten korumaz!
Dört kritik değişiklik!

Dört kritik değişiklik!

​Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiriyor.
Kasa dolacak

Kasa dolacak

​Lazio'nun Vedat Muriqi teklifi ortaya çıktı.
20 yıl sonra ilk ekim

20 yıl sonra ilk ekim

​7 bin dönüm alana aspir bitkisi ekilmeye başladı.
2 milyonu aştı

2 milyonu aştı

Hızla yayılan koronavirüste korkunç tablo.
Dünya Türkiye'yi konuşuyor

Dünya Türkiye'yi konuşuyor

​Başarılı mücadele dünyanın dilinde, övgü dolu sözler geldi.
Birçok kişinin<br>başına geldi

Birçok kişinin
başına geldi

İptal edilen organizasyonların ücreti geri alınabilir mi?
Halk otobüsünde korona paniği

Halk otobüsünde korona paniği

Yolcunun hal ve hareketlerinden şüphelenen şoför polise ihbar etti.
Balkanlar'dan geliyor

Balkanlar'dan geliyor

​Meteoroloji'den son dakika sağanak uyarısı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.