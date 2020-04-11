Koronaya ‘borlu’ çözüm: Yerli ve milli el dezenfektanı haftaya raflarda

Koronavirüsle mücadelede en önemli noktalardan birinin kişisel hijyenin sağlanması olduğuna dikkat çeken Bakan Dönmez, “Özellikle kirli yüzeylere temas eden ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması, eğer böyle bir imkân yoksa el dezenfektanlarıyla hijyenin sağlanması salgının yayılmasını önleme açısından büyük önem taşıyor” hatırlatmasında bulundu.

Hijyen ihtiyacına yerli katkı

Bakan Dönmez şöyle konuştu: “Bakanlık olarak hijyen ihtiyacının yerli üretimle sağlanması için bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Öncelikle kolonya ve dezenfektan üretimindeki etil alkol ihtiyacının karşılanması amacıyla, benzine etanol karıştırma zorunluluğunu kaldırdık. Böylece hem piyasanın artan talebine hızla cevap verdik hem de fiyatların aşırı yükselmesini engelledik” değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanın ismi belli oldu.

Koronavirüsle mücadele kapsamında uzun zamandır BOREN tarafından Ar-Ge çalışmaları yürütülen bor katkılı el dezenfektanının laboratuvar süreçlerini hızla tamamlayarak seri üretime hazır hale getirdiklerini kaydeden Bakan Dönmez, şunları söyledi:

“Yerli ve milli bor katkılı el dezenfektanı etil alkol, gliserol, bor, aloe vera, lavanta, çay ağacı, yağ ve su karışımıyla üretildi. Antibakteriyel ve antifungal özelliklerdeki çözeltiyle geliştirilen borlu el dezenfektanımız, içeriği sayesinde ellerin nemliliğini koruyor ve cildin tahriş olmasını önlüyor. Böylece cildin üst dokusuna zarar vermeden cildimizi dıştan gelecek etkilere karşı koruyor. Ayrıca etil alkol uçtuktan sonra geriye kalan bor ve esansiyel yağlar antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ayrıca eldeki bakteri ve mantarları da öldürerek yaraların iyileşmesini hızlandırıyor.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla seri üretimi yapılan borlu el dezenfektanın ismi belli oldu.

EKONOMİ Bakan Dönmez: Bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz

Haftaya raflarda

Eti Maden tesislerinde BOREL’in seri üretimine başladıklarını söyleyen Bakan Dönmez, “Hafta başında inşallah bir lansmanla kamuoyuna duyurusunu yapacağız ve ardından Borel’i vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk etapta 100 ml. boyutundaki Borel el dezenfektanlarını uygun fiyattan piyasaya sunacağız. 1 litre ve 5 litrelik boyutlardaki üretim çalışmalarımız halen devam ediyor. Bu süreçte kendi ihtiyacımızı karşılamanın ötesinde ihtiyaç duyan dost ve kardeş ülkelere de yardım elimizi uzattık ve bir kere daha insanlığın vicdanı olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik” dedi.