Kovid-19 burnumuzu küçülttü ​

Salgın sonrası estetik operasyonlarda yüzde 40’a yakın artış yaşandı. Özellikle burun estetiğine ciddi yönelim olduğunu ifade eden KBB Uzmanı Dr. Oğuzhan Oğuz, burun estetiği yaptıran erkeklerin, kadınlardan daha fazla olduğunu söyledi.
- Türkiye’nin sağlık turizminde öncü bir ülke olduğuna vurgu yapan Oğuz, “Salgın sürecinde yaşanan eve kapanmalar burun estetiğine olan yönelimi artırdı. Özellikle erkek hastaların bu uygulamayı daha fazla tercih ettiğini gözlemledik. Turistlerin gelmesinde döviz kurundaki farklılık etkili oldu” dedi.