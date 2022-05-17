Kovid-19 ilacı için zaman gerek

Kovid-19’a karşı geliştirilen ve hastalarda kullanımına başlanan Paxlovid ilacının bazı hastalarda yeniden hastalığa yakalanma eğilimi gösterdiği tespit edildi.

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu

VERİLER FARKLI OLABİLİR

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu tespit için “Aşılar da ilaçlar da oldukça hızlı bir süreç sonunda ortaya çıktı, bu sebeple kesin konuşmak sadece yanıltır, temkinli yaklaşmak şart” dedi. İlacın iki ayrı ilaçtan oluşan bir antiviral tedavi olduğunu bildiren Yılancıoğlu, “Pfizer’in klinik araştırmadan elde edilen verilerde, Paxlovid verilen katılımcıların ciddi hastalık geliştirme olasılığının yüzde 89 daha az olduğunu gösterdi. Gerçek hayat verileri mutlaka klinik çalışmalardan elde edilen verilere göre farklılıklar gösterecektir. İlacın gerçek hayatta etkinliği ise gelecek dönemde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

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