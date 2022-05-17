Koronavirüs Kovid-19 ilacı için zaman gerek
TÜRKİYE

Kovid-19 ilacı için zaman gerek

Kovid-19’a karşı geliştirilen ve hastalarda kullanımına başlanan Paxlovid ilacının bazı hastalarda yeniden hastalığa yakalanma eğilimi gösterdiği tespit edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kovid-19 ilacı için zaman gerek
Paxlovid

Kovid-19’a karşı geliştirilen ve hastalarda kullanımına başlanan Paxlovid ilacının bazı hastalarda yeniden hastalığa yakalanma eğilimi gösterdiği tespit edildi.

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu
Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu

VERİLER FARKLI OLABİLİR

Doç. Dr. Kaan Yılancıoğlu, bu tespit için “Aşılar da ilaçlar da oldukça hızlı bir süreç sonunda ortaya çıktı, bu sebeple kesin konuşmak sadece yanıltır, temkinli yaklaşmak şart” dedi. İlacın iki ayrı ilaçtan oluşan bir antiviral tedavi olduğunu bildiren Yılancıoğlu, “Pfizer’in klinik araştırmadan elde edilen verilerde, Paxlovid verilen katılımcıların ciddi hastalık geliştirme olasılığının yüzde 89 daha az olduğunu gösterdi. Gerçek hayat verileri mutlaka klinik çalışmalardan elde edilen verilere göre farklılıklar gösterecektir. İlacın gerçek hayatta etkinliği ise gelecek dönemde ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
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ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ABD'li ilaç firması Pfizer'ın Covid-19'a karşı geliştirdiği ağızdan alınan ilaca \"acil kullanım\" onayı verdi.
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FDA'dan yapılan açıklamada, acil kullanım onayı verilen bu ilacın Covid-19'a karşı ağızdan alınan ilk tedavi yöntemi olduğu bildirildi.
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Açıklamada, ilacın güvenli olduğu, hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada önemli bir araç olacağı ifade edildi.
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\"Paxlovid\" adıyla reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak.
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İLK 5 GÜN UYGULANABİLECEK<br><br>Ağızdan alınan ilacın Covid-19 teşhisi konulduktan hemen sonra ve semptomların görülmeye başladığı ilk 5 günde alınması gerekecek.
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HASTANEYE YATIŞ VE ÖLÜM ORANLARINI YÜZDE 89 AZALTIYOR<br><br>Pfizer, 16 Kasım'da Covid-19'a karşı geliştirdiği ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda ve sadece aşı yaptırmamış kişilerin tedavisinde kullanılması için FDA'ya başvurmuştu.
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ABD’li ilaç şirketi, ilacının orta ve yüksek riskli hastalarda hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 89 azalttığını açıklamıştı.
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ABD'li bir diğer ilaç şirketi Merck ise 11 Ekim'de Covid-19'a karşı geliştirdiği ilaca acil kullanım onayı verilmesi için FDA'ya başvurmuştu.
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İngiltere, Merck’in ürettiği \"Molnupiravir\" isimli ilacın kullanımına onay veren ilk ülke olmuştu.<br>
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Merck, Molnupiravir'in virüse yeni yakalanmış kişilerde hastaneye yatış ve ölüm riskini yüzde 50 düşürdüğünü bildirmişti.
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Paxlovid'e kullanım onayı verildi
Pfizer'ın koronavirüs ilacına acil kullanım onayı
ABD Gıda ve İlaç İdaresi, Pfizer'ın geliştirdiği koronavirüs hapına onay verdi. "Paxlovid" adlı, reçeteyle satışa sunulacak ilaç, 12 yaş üstü yüksek riskli hastaların tedavisinde kullanılacak. İşte tüm detaylar...

Fransa'da koronavirüse karşı Paxlovid hapı kullanıma sunulacak
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Fransa'da koronavirüse karşı Paxlovid hapı kullanıma sunulacak
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