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Koronavirüs Kovid hastasına bakılır
TÜRKİYE

Kovid hastasına bakılır

Kovid hastasına bakılır

Kovid-19 hastalarındaki artış yeni sektör doğurdu. Birçok kişi, “Kovid-19 hastasına bakılır” ilanıyla PCR testi ‘pozitif’ çıkıp servise alınan hastalarla irtibat kurmaya çalışıyor. 24 saatliğine 500-800 lira ücret isteyen bakıcılar, antikorlu olduklarını, gerekli önlemleri aldıklarını ve riski de üstlendiklerini söylemeyi ihmal etmiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sosyal medya üzerinden verilen ‘covid-19 hastasına bakılır’ ilanlarıyla müşteri arayanların, baktıkları hastalar için 24 saatine 500 liradan 800 liraya varan ücretler istediği bildirildi.
Sosyal medya üzerinden verilen ‘covid-19 hastasına bakılır’ ilanlarıyla müşteri arayanların, baktıkları hastalar için 24 saatine 500 liradan 800 liraya varan ücretler istediği bildirildi.

Koronavirüs hastalarının bakıma muhtaç yakınlarına refakatçi olma izni veriliyor. Kiminin yakını risk almak istemiyor, kimi riskli grupta bulunuyor. Bakıcı firmalarından çalışan özel refakatçiler bu alanda önemli bir görev üstleniyor. Belirli bir ücret karşılığında özel kıyafetli, maskeli, siperlikli refakatçiler, koronavirüs hastalarına iyileşene kadar bakıyor, Ancak bu süreçte, sosyal medya üzerinde kurulan refakatçi gruplarında verilen ‘Kovid-19 hastasına bakılır’ ilanları da dikkat çekmeye başladı.

24 SAATİ 600 TL

  • Refakatçi olarak ilan veren kişilerden biri, hastanın bulunduğu servise girip 24 saatine 600 liraya refakatçi olduğunu belirtirken, “Hastamızın yanına girdiğimiz zaman, taburcu oluncaya kadar çıkmamız yasak. Hastalarımıza 24 saati 600 liradan bakıyoruz. Hastanın yanında işi bilen birisi olması gerekiyor. Hastaneler özellikle refakatçı istiyorlar. Hemşireler mi ilgilenecek sizin hastanızla. Bizim işimiz bu” ifadelerini kullandı. İlan sahiplerinden bir diğeri ise koronavirüslü hastaya diğer bakıcıların 700-800 liraya baktığını kendisinin ise 600 liraya refakatçi olduğunu belirterek, “Profesyonel hasta bakıcıyım. Hastana baktıracaksan baktır, riskini ben düşüneyim” diye konuştu.

Hasta iyileştikten sonra karantinaya giriyorlar

Bu arada sosyal medya dışında, bakıcı firmalardan gelen özel refakatçiler de hastaları iyileşene kadar onların yanında kalıyor, hastane ya da ev hangi noktada ise gece gündüz onun ihtiyaçlarına koşuyor. Yemeklerini, ilaçlarını, kişisel bakımlarını karşılıyorlar. Hastalar iyileştikten sonra ise kendilerini evlerinde 14 gün karantina altına alıyor, bir semptom hissederlerse test yaptırıyorlar. 14 günlük kişisel karantinanın ardından refakatçiler koronavirüse yakalanmadıkları takdirde tekrar yeni bir hasta için çalışmaya başlıyorlar. Özel kıyafetli, maskeli, siperlikli bu bakıcılar, bütün risklere rağmen hastalarının bakımlarını üstleniyor. Doktorlarıyla konuşup ailesine bütün bilgileri veriyor.

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