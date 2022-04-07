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Koronavirüs Kovid yoğun bakımları kapanıyor
TÜRKİYE

Kovid yoğun bakımları kapanıyor

Koronavirüs salgınında aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber yoğun bakımlardaki hasta sayıları en düşük noktada. Yoğun Bakım Derneği Başkanı Oktay Demirkıran, “Birçok merkezde Kovid yoğun bakımlar kapatıldı. Cerrahpaşa'da sadece 1 Kovid kritik hastamız var” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kovid yoğun bakımları kapanıyor
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Türkiye, Kovid yoğun bakım doluluk oranları pandeminin başından bu yana ilk kez en dip noktayı gördü. Aşılanma ve hafif seyirli yeni varyantlarla beraber, Kovid enfeksiyonunda hastaneye yatış ve yoğun bakım ihtiyacı oldukça azaldı. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. Oktay Demirkıran, “Bir çok yerde Kovid için ayrılan yoğun bakımların kapatıldığını, normal yoğun bakımlara geçiş olduğunu öğreniyoruz” dedi.

BU HAFTA SAYILAR DAHA DA DÜŞECEK

  • Geçen yıl bu aylarda yoğun bakımlardaki hasta sayılarında ciddi bir artış görüldüğüne işaret eden Demirkıran, şunları söyledi: “Hasta sayısı bin 300 - bin 400’lerde ve entübe hasta sayısı da bin civarındaydı. Daha sonra ciddi bir artış gerçekleşti. Bu, artışın başlangıç dönemiydi. Ama bu yıla baktığımızda, bu oran epeyce düşmüş durumda. Örneğin bizim hastanemizde geçen yıl bütün yataklar dolu, hatta ek yoğun bakım açılmışken, bugün itibarıyla kalan sadece bir Kovid-19 kritik hastamız var. Türkiye genelinde de yoğun bakımlarda doluluk oranının ciddi anlamda düştüğünü bize gelen verilerle anlıyoruz. Sayın Bakanımız üçte bir oranında diye açıkladı ama belki bu hafta, daha da aşağıya düşmüş olabilir bu oranlar.”

BEKLEYEN PLANLI AMELİYATLAR BAŞLADI

Türkiye’de olduğu gibi geçen yıl Cerrahpaşa’da da neredeyse tüm yoğun bakım yataklarının tamamen Kovid-19 hastalarına ayrıldığını belirten Demirkıran, artık Kovid hastalarının yerini, bekleyen planlı ameliyatlar sonrası hastalar ile son dönemde artan travma vakalarının doldurmaya başladığını söyledi. Demirkıran, “Dünyada da böyle oldu. Elektif dediğimiz planlı ameliyatlar ertelendi. Onlar beklemeye alındı. Acil hastalar dışında yoğun bakıma yatışlar durduruldu bir süre. Eve kapanma döneminde dışarı çıkışlar, hareketlilik azaldığı için, trafik kazaları bile azaldı ve onların yoğun bakım ihtiyacı da azalmış oldu. Biz de diğer hastanelerde olduğu gibi bir bölümümüzü Kovid dışı hastalara, bir bölümü de Kovid hastalarına ayırmıştık. Kovid dışı yoğun bakımımız yüzde 100 oranında doluluğa ulaştı.

Oktay Demirkıran
Oktay Demirkıran

İhtiyacı olan hastalarımızı normal yoğun bakıma alabilmek için de Kovid azalmasından da yararlanarak tekrar bu ünitemizi de normal yoğun bakıma çeviriyoruz. Şu anda bu boş gördüğünüz yataklar, bugün itibarıyla diğer hastalarla dolacak. Şu anda (ameliyat için) sırada bekleyen 8 hastamız, biraz sonra bu yataklara gelmiş olacak. Kovid için ise daha küçük bir yoğun bakım ünitesini aktif tutacağız.” şeklinde konuştu. Demırkıran, ağır hasta sayılarındaki azalmanın en önemli nedeninin aşılama politikası olduğunu da sözlerine ekledi.

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