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Koronavirüs Kremlin Sözcüsü Peskovun eşi Navkadan koronavirüs açıklaması Eşim virüsü işten getirdi
DÜNYA

Kremlin Sözcüsü Peskov’un eşi Navka'dan koronavirüs açıklaması: Eşim virüsü işten getirdi

Rusya Devlet Başkanı Putin’in basın sözcüsü Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıklamıştı. Peskov’un eşi Navka’nın da koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Dmitriy Peskov ve Tatyana Navka.
Dmitriy Peskov ve Tatyana Navka.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in basın sözcüsü ve ona en yakın isimlerden olan Dmitriy Peskov, dün koronavirüse yakalandığını ve tedavi gördüğünü açıkladı.

  • Peskov’un ardından eşi ve eski buz pateni şampiyonu Tatyana Navka’nın da virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve karantina altına alındığı öğrenildi.

‘EŞİM VİRÜSÜ İŞTEN GETİRDİ’

Rus medyasındaki haberde, Navka’nın hastalığı hafif geçirdiğini eşi Peskov’un daha ağır geçirdiğini ifade ettiği bildirildi. Navka, çocuklarıyla birlikte sıkı karantina uyguladıklarını, eşi Peskov’un virüsü Kremlin’nden getirdiği sonucuna vardığını ifade etti.

‘PUTİN İLE BİR AYDIR TEMASIMIZ YOK’

Ayrıca Peskov’un, uzun süredir Putin ile görüşmeleri internet üzerinden gerçekleştirdiği, “Bir aydan uzun süredir temasımız olmadı” ifadelerini kullandığı belirtildi.

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