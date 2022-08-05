Kuzey Kore salgını bitirdiğini iddia ediyor

K.Kore'de Koronavirüs ile ilgili bir pankart

Cuma günü, devlet medyası üst üste yedi gün boyunca sıfır "yüksek ateş" vakası bildirdi. Kuzey Kore, test ekipmanı eksikliği nedeniyle benzer semptom gösteren hastalarına "covid-19" yerine yüksek ateş tanısı koyuyor

Ülke Mayıs ayında ilk Covid-19 salgınını açıkladı ve o zamandan beri ateş enfeksiyonları ve ölümleri bildirmeye devam etti

Ancak veriler, özellikle ölüm sayısı konusunda yaygın şüpheler var.

Kore Merkez Haber Ajansı (KCNA) Cuma günü yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz hafta boyunca yeni bir ateş vakası bildirilmedi ve tedavi görenlerin hepsi ülke genelinde iyileşti" dedi.

Kuzey Kore'de salgın artık stabil bir duruma gelmesine rağmen ülkenin "salgın karşıtı politikaların uygulanmasında mükemmelliği sürdürme çabalarını iki katına çıkaracağını" ekledi.

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Pyongyang şehrinde hükümet kaç vatandaşın Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıklamadı.

Ancak devlet medyası, Nisan ayının sonundan bu yana yaklaşık 4.77 milyon ateş hastasının tamamen iyileştiğini ve 74'ünün öldüğünü ve bunun ölüm oranının% 0.002 olduğunu - dünyanın en düşük olduğunu söyledi.

Kuzey Kore'de Covid-19 önlemleri

Birçok uzman bu istatistiklerin doğruluğuna güvenmiyor.

Uzmanlar, Kuzey Kore'nin dünyadaki en kötü sağlık sistemlerinden birine sahip olduğunu ve Covid-19 tedavi ilaçları veya aşıları olmadığını söylüyor.

Buna karşılık, gelişmiş bir sağlık sistemine ve yüksek oranda aşılanmış bir nüfusa sahip olan Güney Kore, resmi verilere göre% 0.12'lik bir Covid-19 ölüm oranına sahip olduğunu bildirdi.

Seul'deki Hanyang Üniversitesi tıp Fakültesi'nde profesör olan Shin Young-Jeon, Reuters'e verdiği demeçte, Kuzey Kore'nin ölü sayısının 50.000'e kadar çıkabileceğini söyledi.