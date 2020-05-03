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Koronavirüs Lahmacun sevdası 4 bin liraya mal oldu
TÜRKİYE

Lahmacun sevdası 4 bin liraya mal oldu

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen ehliyetsiz ve sigortası olmayan araçla trafiğe çıkan T.K, abartı egzozlu aracıyla polise yakalandı. Lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını belirten T.K'ya sokağa çıkma yasağını ihlalden 392'lira, 3701 lira da trafik cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira ceza yazıldı.

Haber Merkezi DHA
Genç, lahmacun almak için dışarı çıktığını söyledi.
Genç, lahmacun almak için dışarı çıktığını söyledi.

Atatürk Bulvarı'nda 06 GDH 12 plakalı otomobiliyle giden T.K, Kıbrıs Meydanı'nda polis tarafından durduruldu. Aracının egzozunun abartı ses geldiğini fark eden ekipler; yaptıkları incelemede ehliyeti olmayan T.K.'nın otomobilinde abartı egzoz olduğunu ve sigortasının da bulunmadığını tespit etti.

DHA

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Lahmacun yaptırmak için dışarı çıktığını ifade eden T.K.'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 473 lira, abartı egzozdan 1228 lira trafik cezası, sokağa çıkma yasağını ihlalden de Kabahatler Kanunu'na göre 392 lira idari para cezası olmak üzere toplam 4 bin 93 lira para cezası yazıldı.

DHA


Polislerin idari işlemleri yapmasının ardından araç sigortası olmadığı için trafikten de men edilerek otoparka çekildi. Ruhsat sahibine de aracın sigortasını yaptırmadığı için 132 lira trafik cezası yazılacağı öğrenildi.

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