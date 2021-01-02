Maksimum antikor için 28 gün

Kovid-19 aşısında iki doz arası sürenin iki haftadan 28 güne çıkarılmasında yaşlılardaki antikor oluşumu etkili oldu. Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Hasöksüz, aşılamaya ilişkin takvimi ve sonrasına ilişkin durumu anlattı. Toplumun yüzde 60'ının bağışıklık oranına ulaşmasının hastalığın kontrol altına alınmasında iyi bir seviye olacağını bildiren Hasöksüz, "Yerli aşımızın çıkacağı döneme kadar insanların aşılanması etkili olacak” dedi.

AŞI İÇİN 3 DAKİKA

Prof. Hasöksüz, "Türk halkı, kızamıkçık aşısına inandı, çocuklarına aşı yaptırdı ve bu enfeksiyon 3 yılda Türkiye'de hiç görülmedi. Türkiye'nin Kovid-19 aşılama sürecinde birçok ülkeden daha iyi aşılama protokolü uygulanacak. Aşıların dağıtımı, hangi birimlerde yapılacağı, kimler tarafından yapılacağı, bir kişiye ortalama 3 dakika ayrıldığında günlük ne kadar aşılama yapılacağı gibi her türlü ayrıntı tek tek hesaplanmış durumda." şeklinde konuştu.

Bilim Kurulu'nun iki aşı arasında 28 gün tavsiye ettiğini anımsatan Hasöksüz, bunun gerekçesini ise şöyle anlattı:

"28 gün olmasının nedeni şu; özellikle yaşlı insanlarda hangi aşı olursa olsun, uygulanan aşılara karşı bağışıklık yanılttığı görülür. Onun için 28 gün en ideal zamandı. Maksimum antikor elde edilsin, bağışıklığı çok güzel olsun diye iki doz arasında 28 güne karar verildi."

REKLAM

MUTASYON RİSKİ AZALACAK