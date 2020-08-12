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TÜRKİYE

Malatya'da yeni koronavirüs önlemleri: Düğünlere saat sınırlaması, ikramlara yasak

Koronavirüs salgını etkilerini hala sürdürürken, yetkililerin tüm uyarılarına rağmen taziyeler ve düğünlerdeki kalabalık vaka sayılarında artışa neden oluyor. Bu duruma karşı son tedbir Malatya'da alındı. Vali Aydın Baruş, kentteki düğünlerin iki saat süreyle sınırlandırıldığını, düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasının yasaklandığını duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Malatya'daki düğünlere saat sınırlaması getirildi.
Malatya'daki düğünlere saat sınırlaması getirildi.

Malatya Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün gibi bazı törenlerde oluşan kalabalıkların kontrol edilememesi, sosyal mesafe ile maske takma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bazı düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

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İki düğün arası iki saat olacak

Vali Baruş, düğünleri 2 saat süreyle sınırlandırdıklarını ve iki düğün arasının da yine 2 saat olacağını ifade etti. Salon dışında yapılan düğün, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığını belirten Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.

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