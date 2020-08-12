Malatya'da yeni koronavirüs önlemleri: Düğünlere saat sınırlaması, ikramlara yasak

Malatya Vali Aydın Baruş, İl Pandemi Kurulu toplantısının ardından Valilik Toplantı Salonu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, düğün gibi bazı törenlerde oluşan kalabalıkların kontrol edilememesi, sosyal mesafe ile maske takma kurallarının ihlal edilmesi nedeniyle bazı düzenlemeler yapılmasını kararlaştırdıklarını söyledi.

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İki düğün arası iki saat olacak

Vali Baruş, düğünleri 2 saat süreyle sınırlandırdıklarını ve iki düğün arasının da yine 2 saat olacağını ifade etti. Salon dışında yapılan düğün, nişan gibi etkinliklerin yasaklandığını belirten Vali Baruş, "Düğün, sünnet, nişan, mevlit gibi organizasyonlarda yemek verilmesi veya ikramda bulunulmasının uzun süre bir arada kalmaya, maske takmamaya, sosyal mesafeyi gözetememeye neden olacak koşulları oluşturması nedeniyle yemek ve her türlü yiyecek ikramında bulunulmasına müsaade edilmemesine karar verilmiştir" dedi.

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OYNAT 00:57 Düğün eğlencesi değil koronavirüse davet partisi: Ne sosyal mesafe tanıdılar ne de maske taktılar İstanbul Gaziosmanpaşa ve Silivri'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymadan nişanda eğlenenler kameralara yansıdı. Eğlenceler adeta koronavirüse davetiye çıkardı. BiP'te paylaş

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