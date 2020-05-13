Marmaris'te maskesiz dolaşmak artık yasak

Marmaris Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Ertuğ Şevket Aksoy başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, koronavirüs önlemleri kapsamında yeni kararları görüştü. Bu kararlara göre maske kullanımı, pazar yerleri, marketler, toplu çalışılan iş yerleri ve toplu taşıma araçlarında, cadde, sokak, park, alışveriş merkezi gibi açık ve kapalı alanlarda zorunlu hale geldi.

KORONAVİRÜS Denizli'de tüm alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

AVM girişlerinde ntiseptik zorunluluğu

Karara göre vatandaşlar evlerinden çıktıkları andan itibaren maske kullanacak. Alışveriş merkezlerinin girişlerinde el antiseptiği bulundurulacak. Yenidoğan İşitme Tarama Programı kapsamında, yenidoğan her bebeğin ilk testi hastaneden taburcu olmadan önce yapılacak.

EKONOMİ İki fabrikayla ayda 155 milyon maske

Tedbirlere uymayanlara ceza

İşitme taramasından kalan bebeklerin tekrar testleri için 31 Mayıs 2020 sonrasına randevu verilecek. Ayrıca ilçede referans merkezi olmaması nedeniyle işitme tarama sevkli bebeklerin il dışına gitme durumları 31 Mayıs 2020 sonrasına ertelenecek. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek.