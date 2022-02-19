Maske için ‘Mart’ sinyali

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında çarşamba günü toplanacak Bilim Kurulu, salgınla mücadelede yeni yol haritası çizecek. Vakanın seyrine göre, maske kuralının açık alanlardan başlayarak kapalı mekanlara doğru esnetilmesi, yüzde 40’larda seyreden hatırlatma dozu için toplumun teşvik edilmesi, bu çerçevede başta yaşlılar ve kronik rahatsızlıkları bulunanların yakından takibi öneriliyor.

Yol haritasında zorunlu tedbirlerden daha çok bireysel tedbirlerin ön planda olması bekleniyor. Maske kuralında gevşeme ancak mart ayından sonrasını işaret ediyor. Bu durumda da yine vaka tablosu belirleyici olacak. Esneme için ilk adres açık alanlar. Kalabalık, kapalı ve toplu taşıma alanlarda maskenin zorunlu olmaya devam etmesi öneriler arasında.

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RAMAZAN AYINA RAHAT GİRERİZ

Yeni dönemde en önemli kararın hatırlatma dozu olması gerektiği belirtiliyor. 3. doz aşısını olanların oranı yüzde 40 seviyesinde seyrediyor. Bu nedenle çağrıların sıklaştırılması planlanıyor. Hatırlatma doz aşısını olacak vatandaşların Turkovac’ı tercih etmelerinin tavsiye edilmesi bekleniyor.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, İstanbul’da rakamların düşmeye başladığını belirterek, Anadolu’da ise yükselmelerin iki hafta daha süreceğini belirterek şunları söyledi: “Eğer başka bir varyant olmazsa, hatırlatma dozları uygulanırsa bahar aylarının sonlarına doğru bir rahatlama olabilir. Ramazan ayına daha rahat gireriz. Tamamen kısıtlamalar kalkacak demek kolay değil.”