Maske ve mesafeye özen: Uzmanlardan 'eve dönüş' uyarısı

Türkiye’de milyonlarca kişinin yer değiştirdiği on günlük bayram tatili yarın sona eriyor. Kolay bulaşıp zor negatife dönen BA.5 varyantı nedeniyle uzmanlar, dönüş sonrası vatandaşlara Kovid-19 için mesafe ve maskeye özen gösterilmesi uyarısı yapıyor.

‘PANDEMİ BİTTİ’ YANILGISI

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın: Ülke olarak ‘pandemi bitti’ yanılgısı içindeyiz. Ama virüs fırsatı değerlendirip varlığını sürdürüyor. Tatilde insanlar maskesiz ve iç içeler. Kovid yokmuş gibi zaman geçiriyorlar. Tek bir taşıyıcıdan tüm bireylere bulaşabilir. Bunu önlemek için kapalı alanlarda, toplu taşıma araçlarında, mesafemizi koruyamayacağımız açık alanlarda mutlaka maske takılmalı. Son aşısından itibaren 6 ay geçmiş kişiler hatırlatma dozlarını olmalılar. Aşı bizi hastalıktan, maske ise mikrobun bulaşmasından korur.

VAKALAR DAHA ARTACAK

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Ertuğrul: Tatil ile birlikte ne yazık ki vaka sayılarında artış olacak. Çünkü insan hareketliliği artmış durumda. Özellikle büyük şehirlerden Anadolu’ya doğru bir akım var. Bunun bir geri dönüşü olacak. Sonra hac görevini yerine getiren insanlar geri dönecek. Onlar uluslararası iletişim içerisinde olmuş olacaklar. Maske kullanımı ve diğer kurallar tamamen unutulmuş durumda. İnsan hareketliliği arttığı için de bulaş oranı artacak.

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AŞIYI İHMAL ETMEYİN

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Acil Tıp Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk: Aşının üzerinden 6 ayı geçtiyse, başta riskli gruplar olmak üzere şu an itibarıyla aşı yaptırılması gerekiyor. Buna karşın aşılama erken başlaması ve aşılama sayısı anlamında Türkiye’nin ciddi bir başarısı olduğunu herkes kabul ediyor. Bu anlamda süreç yine başarılı bir şekilde devam edecekti.

YENİ VARYANT ÇOK KISA SÜREDE BULAŞIYOR

Kocaeli Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sıla Akhan: BA.4 ve BA.5 varyantlarının özelliği aşıdan kaçabilmesi. Bağışıklıkta azalma meydana getirdi bu varyantlar. Hafif geçireceğimizi düşünmememiz gereken bir varyant. Aşılanmaları ertelememiz gerekiyor, toplumdaki aşılanma düzeyi ne kadar yüksekse virüs de o kadar baskılanıyor ve o kadar değişemiyor. Etkenlerin hiçbiri tam olarak ne koruyucu ne de tedavi edici olabilir. Ama sonuçta hepsini topladığımız zaman belli bir sonuca ulaşabiliyoruz. BA.5’in yapısı biraz daha değişik. Antikorlardan kaçma özelliği hat safhada. Aynı zamanda tutunma ve bağlanma özelliği çok yüksek. Mesafe önemli çünkü kapalı ortamda kısa sürede bulaşabiliyor. Bulaşıcılık özelliği de diğer tüm varyantlardan toparlayıp getirdiği özelliklerle beraber oldukça kuvvetli. Tutunabildiği için daha az virüs yüküyle daha kolay enfekte olunabiliyor. Akciğerlere inmesi olası, yolunda giden ek hastalıklarımızın dengesini bozabilir. PCR negatifleşmesi geç oluyor. İlaçlar etkili, kullanmak gerekiyor.

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KORONAVİRÜS Vakalar arttı Kovid servisleri geri dönüyor