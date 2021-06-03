​Maskeli son yaz olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, salgına karşı alınan tedbirler, vaka sayıları ve aşı uygulamalarının görüşmek üzere dün toplandı. Toplantının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, salgınla mücadeledeki son durum ve aşılama çalışmaları hakkında açıklama yaptı. Toplantıda kademeli normalleşme dönemini ve aşı programının ele alındığını ifade eden Koca şunları söyledi: “Şurası muhakkak ki kontrollü şekilde sosyalleşmedikçe, tıbbi, beşeri, iktisadi ve sosyolojik olarak ağır bedeller ödüyoruz.”

Fahrettin Koca

ADIM ADIM NORMAL HAYAT

“Kısıtlama dönemlerinde gösterdiğimiz fedakarlığın neticelerini acele ederek, bir anda eski normallerimize dönmeye kalkarak heba etmemeliyiz. Her ne kadar salgının seyrinde önemli bir kırılma temin etmiş olsak da virüsün halen aramızda dolaşımda olduğunu unutmamalıyız. Unutmayalım ki bundan sonra bireysel tedbirler çok daha önemli olacak. Kendi tedbirimizi alarak normalleşen hayata katılmayı öğreneceğiz.”

SIRASI GELEN AŞI OLSUN

“Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak. Salgının hastalık yükü kadar sosyal yükü altında da yorulduk. Aşı programının başarıyla ve planlandığı hali ile yürütülebilmesi halinde yaz ayları sonunda salgından değil daha güzel günlerden bahsedeceğimiz, salgını ülke gündeminden de bireysel gündemlerimizden de çıkaracağımız görünür oldu. Bunu başarıyla hayata geçirebilmek için sizden tek bir yeni talebim var: Lütfen aşı sırası gelen vatandaşlarımız aşılarını olsunlar.”

REKLAM

BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ

“Aşı programımız ile toplumumuzun en az %60’ını bağışık hale getirmeden salgının durdurulmasından söz edemeyiz. Bunun için aşı olarak kendimizi ve sevdiklerimizi korumakla sorumluyuz. Bir kez daha tekrar ediyorum, eski normale giden yol aşılamadan geçiyor. Sırası gelen aşısını olarak mücadeledeki yerini alsın. 84 milyon olarak birlikte başaracağız. Bu güce güvenin.”

Levent Akın

Hedef vakaları 500’e indirmek

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, kademeli normalleşme sürecinde aşılamanın etkisi ve kurallara uyum ile birlikte vaka sayılarındaki düşüş seyrinin devam edebileceğini belirtti. Toplumun en rahatlayacağı dönemin vaka sayılarında 600’lerin, 500’lerin altına inilmesi olacağına dikkat çeken Akın, “Bu bir hedeftir. ‘Her şey iyiye gidiyor, artık boş verelim’ derseniz o bir anda bastırılan yay gibi tekrar zıplar. Tekrar olmadık zamanda yüksek vakalar görürüz” ifadelerini kullandı.