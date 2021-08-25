Koronavirüs Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola İyi ki aşımı yaptırmışım
TÜRKİYE

Koronavirüse yakalanan Ezgi Mola: İyi ki aşımı yaptırmışım

TRT'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinin oyuncusu Ezgi Mola'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. İki doz aşısını da yaptırdığını açıklayan Mola, hiçbir semptom yaşamadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Masumlar Apartmanının Safiyesi Ezgi Mola koronavirüse yakalandı: İyi ki aşımı yaptırmışım
Ezgi Mola koronavirüse yakalandı.

Masumlar Apartmanı'nda Safiye rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan Ezgi Mola, koronavirüse yakalandı. Mola'nın testinin pozitif çıkmasının ardından yakın arkadaşları panik oldu ve test yaptırmaya koştu. Hastalığı hafif atlattığını belirten ünlü oyuncu, son durumuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"7 KEZ TEST OLDUM"

Ezgi Mola, "Arkadaşlar, temasım olduğu için kendimi karantinaya aldım. 7 kez test oldum, testlerimin bazıları pozitif, bazıları ise negatif. Dolayısıyla bu risk durumu devam ettiği için de sürekli negatif çıkana kadar ben testlerime devam edeceğim. İki doz aşı olmamın etkisiyle en ufak bir semptom göstermiyorum" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN AŞI OLUN"

  • "İyi ki iki aşımı da yaptırmışım" diyen oyuncu, "Ne yazık ki yoğun bakımda ünitesine bulunan hastalarının yüzde 90'ının aşısı yok. Lütfen siz de aşınızı yaptırın" sözleriyle aşı olma çağırısında bulundu.

Masumlar Apartmanı’nda konuşan kıyafetler
HAYAT
Masumlar Apartmanı’nda konuşan kıyafetler

Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezon başlangıç tarihi
ÖZGÜN
Masumlar Apartmanı ne zaman başlayacak? TRT1 Masumlar Apartmanı dizisi yeni sezon başlangıç tarihi

Abone Ol Google News
Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Bakanlık personeli uçurumdan uçtu

Kastamonu'daki sel bölgesinde görev yapacaklardı.
Babanın cezası belli oldu

Babanın cezası belli oldu

​Görüntüler tepki çekmişti.
Nihat Doğandan tepki çeken sözler: Malazgirt Türk zaferi değil

Türk askerinin Afganistan'dan tahliyesi başladı.

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti.

25 Ağustos koronavirüs tablosu açıklandı.

Bakan Yanık duyurdu: Yardımlar 50 milyon TL'yi buldu.

Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yılında Ahlat'tan seslendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.