Koronavirüs Mesafesiz masalar kaldırıldı
TÜRKİYE

​Mesafesiz masalar kaldırıldı

Mesafesiz masalar kaldırıldı

Koronavirüsle mücadelede kontrollü normalleşme sürecinde kafe, restoran ve işyerlerinde HES kodu, maske, mesafe, hijyen denetimleri yapıldı. Ülke genelindeki denetimlerde esnaflara uyarılarda bulunan polis ve zabıta ekipleri işyerlerinin önünde mesafeye uygun olmayan masaları kaldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dün, Türkiye genelinde 260 bin personelle denetim gerçekleştirildi.
Dün, Türkiye genelinde 260 bin personelle denetim gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 mücadele kapsamında başlattığı “Dinamik Denetim Süreci”nde iş yerleri denetlendi, vatandaşlar HES kodu, maske, mesafe, hijyen konularında uyarıldı.

Kırmızı seferberlik: 14 gün evden çıkmayın
KORONAVİRÜS
Kırmızı seferberlik: 14 gün evden çıkmayın
  • Dün, Türkiye genelinde 260 bin personelle denetim gerçekleştirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki denetimlerde Havalimanı Mülki Amiri Necip Çakmak ve beraberindeki yetkililer, terminal binasındaki restoran ve kafelerde sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

Emniyet güçleri denizde de denetim yaptı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin önünde mesafeye uygun olmayan masaları kaldırdı. Başkentte de Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi’ndeki denetimlere katıldı.

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Tsunami uyarısı yapıldı

Tsunami uyarısı yapıldı

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Tablo ciddiyetini koruyor

Tablo ciddiyetini koruyor

Bakanlık kritik tabloyu açıkladı.
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'Çilingir' iş başında

'Çilingir' iş başında

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Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti
Gündem

Bakan Hulusi Akar ve komutanlar kaza bölgesine gitti

Bingöl'den kalkan ve Bitlis yakınlarında kırıma uğrayan askeri helikopter kazası sonrası Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar yaptığı açıklamada, "Acımız çok büyük, milletçe derin üzüntü içindeyiz. İlk bilgiler ve görgü tanıkları ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor" dedi.
Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?
Spor

Antalyaspor-Fenerbahçe maçında tartışılan pozisyon: Penaltı mı, değil mi?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Konuk ekibin 1-0 önde olduğu dakikalarda tartışmalı bir pozisyon yaşandı. Amilton'un Novak'ın müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonda Antalyasporlu futbolcular penaltı beklerken hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi. VAR Hakemi Volkan Bayarslan ise bu pozisyon için uyarıda bulunmadı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan helikopter kaza açıklaması: Ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 11 askerimiziz şehit olduğu, 2 askerimizin de yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Akar'dan bilgi aldı. Kazanın duyulduğu ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Erdoğan, şehitlere rahmet, ailelere ve TSK'ya başsağlığı diledi. Erdoğan, Korgeneral Osman Erbaş'ın oğlu Yiğitalp Erbaş ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.

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