​Mesafesiz masalar kaldırıldı

İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 mücadele kapsamında başlattığı “Dinamik Denetim Süreci”nde iş yerleri denetlendi, vatandaşlar HES kodu, maske, mesafe, hijyen konularında uyarıldı.
- Dün, Türkiye genelinde 260 bin personelle denetim gerçekleştirildi. İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndaki denetimlerde Havalimanı Mülki Amiri Necip Çakmak ve beraberindeki yetkililer, terminal binasındaki restoran ve kafelerde sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iş yerlerinin önünde mesafeye uygun olmayan masaları kaldırdı. Başkentte de Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ ilçesi Çevreli Caddesi’ndeki denetimlere katıldı.