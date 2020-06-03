Minnettarız Tuğba Hemşire

Uzun süredir koronavirüs ile yaşama mücadelesi veren hemşire Tuğba Kuşdemir, hayatını kaybetti. Balıkesir Şehir Hastanesi’nde görevli 2 çocuk annesi hemşire Tuğba Kuşdemir, koronavirüse yakalanmasının ardından hastaneye yatırılarak tedavi altına alındı. Tam 1 aydır hastanede olan ve 3 gün önce yoğun bakım ünitesine alınan Kuşdemir, önceki gün hayatını kaybetti. Daha önce yakalandığı kanser hastalığını yenip, görevine döndüğü öğrenilen Tuğba Kuşdemir için görev yaptığı hastane önünde tören düzenlendi. Balıkesir İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz törende, Kuşdemir’in yakınlarına başsağlığı diledi. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise, “Atatürk Şehir Hastanesi’nde hemşire olarak görev yapan Tuğba Kuşdemir vefat etmiştir. Personelimize Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.

BAKAN’DAN ‘TUĞBA HEMŞİRE’ PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Tuğba hemşireyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Koca, “Hemşire Tuğba Kuşdemir, 1985 doğumlu iki çocuk annesiydi. Manisa ve Bandırma Halk Sağlığı Merkezlerinde, Bandırma Devlet Hastanesinde görev yaptı. 2015’te yakalandığı kanseri yenmişti. Görevi sırasında yakalandığı COVID-19 sebebiyle vefat etti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.