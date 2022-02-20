​Molnupiravir vefatları azaltacak

Koronavirüs ile mücadelede Molnupiravir etken maddeli antiviral ilaçlar devreye girdi. 65 yaş üstü hastalar ve 18 yaş üstü yüksek riskli kişilerde kullanılmaya başlayan ilaç, erken dönemde fayda göstererek ölümleri ciddi ölçüde önlüyor.

Uzmanlar, vaka tablosuna yansıyan vefat sayılarının yeni Kovid ilacı ile azaltılabileceğini söylüyor. Bu noktada basit belirtilerde test yaptırılıp erken dönemde ilacın kullanılması öneriliyor.

Sema Turan

ERKEN DÖNEMDE FAYDA EDİYOR

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, Molnupiravir ilacının faydasının ispatlandığını ve Bilim Kurulu’nda da ilacın kullanılması kararının alındığını belirtti. Oğuztürk, “Her ne kadar Omicron hafif ve kısa süreli bir hastalık seyri oluştursa da riske karşı ilacın vaktinde kullanılması gerekli. Risk gruplarında özellikle kullanılması ile ilgili ciddi karar alındı. Hastaneye yatış oranını yüzde 50 oranında düşürüp ölüm oranlarını azaltıyor. Avrupa’da birçok ülkenin de sipariş verdiği bir ilaç.” dedi.

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Hakan Oğuztürk

İLERİ YAŞ İÇİN ÖNEMLİ

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan da 65 yaş üstü pozitif hastalarda durumun gençlere göre daha kötü olduğunu söyledi. Turan, “Bu durumu engellemenin şu an için en kolay yolu bu ilaç. Hastaların genel durumu kötüleşmeden, bu ilacı kullanacağız. Şu an ülkemize gelen Molnupiravir ileri yaştaki hastalarımızı korumaya yönelik atılmış önemli bir adım. Bilindiği üzere bu ilaçların getirilmesi kolay değil. Tedarik konusunda bakanlığımız titizlikle bir çalışma yürüterek bu ilaçların erkenden teminini sağladı. Virüs yükünün etkinliğini azaltan ve dünya çapında etkinliği kanıtlanmış bir ilaç.” şeklinde konuştu.

BAŞKA İLAÇLAR DA GÜNDEMİMİZDE

Turan, Molnupiravir ilacının hastalığın şiddetini ve ciddiyetini azalttığını belirterek, “Bizim için önemli olan ileri yaştaki hastalarımızı bir an önce bir antiviral ile buluşturmaktı. Onun için de Molnupiravir, bu konuda çok etkili bir ilaç. Bu ilaca alternatif olarak başka ilaçlar da gündemimizde bulunuyor.” diye konuştu.

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