Koronavirüs Molnupiravir yoğun bakımı azaltacak
TÜRKİYE

Molnupiravir yoğun bakımı azaltacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün çoğalmasına engel olduğu belirlenen Molnupiravir ilacının önümüzdeki hafta 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılmaya başlanacağını açıkladı. Uzmanlar, ilacın hastaneye yatışları önleyeceğini düşünüyor. Prof. Alper Şener, ilacın 5 gün boyunca günde 2 kez kullanılacağını söyledi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Molnupiravir yoğun bakımı azaltacak
Molnupiravir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, Kovid-19 salgınıyla mücadelede kullanımına başlanacak “molnupiravir” etken maddeli antiviral ilaçla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Prof. Dr. Alper Şener
Prof. Dr. Alper Şener

İlacın Kovid-19’a karşı önemli bir müdahale aracı olduğunu kaydeden Şener, “Önümüzdeki hafta 65 yaşın üzerinde Kovid-19 testi pozitif çıkan hasta grubu ile ağırlaşma ve hastaneye yatış potansiyeli yüksek olan şeker, tansiyon ve diyabet gibi yan hastalığı bulunanlara bu antiviral ilaç verilecek. İlacın amacı virüsü baskılamak, akciğer tutulumunu ve yaygınlaşmasını engellemek. İlacın 65 yaş üstü ve yan hastalığı olan kişilerin hastane ve yoğun bakıma yatışını azaltacağını düşünüyorum” diye konuştu.

5 GÜN KULLANILACAK

Şener, ilacın 5 gün boyunca günde 2 kez kullanılacağını aktararak, az doz alınmasının da olası tedirginlikleri azaltacağına inandığını dile getirdi.

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