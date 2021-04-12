Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce'nin kronavirüse yakalandığı öğrenildi. İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini Twitter'dan duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman şu ifadeleri kullandı: "Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum." Evde karantinaya alınan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Sayin MUHARREM İNCE’ nin Corona testi pozitif çıkmıştır Geçmiş olsun . Acil şifalar diliyorum” pic.twitter.com/2DWBsCHQ9E
Sayin MUHARREM İNCE’ nin Corona testi pozitif çıkmıştır Geçmiş olsun . Acil şifalar diliyorum” pic.twitter.com/2DWBsCHQ9E— NADİR ATAMAN (@NADiRATAMAN) April 11, 2021
"Güzel günlerde buluşacağız"
Twitter hesabından açıklama yapan İnce, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" dedi.
Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız.
Corona test sonucum pozitif çıktı. Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız.— Muharrem İNCE (@vekilince) April 12, 2021
Video: İşte Muharrem İnce'nin her yerden kaldırın dediği video!