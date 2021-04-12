Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
TÜRKİYE

Muharrem İnce koronavirüse yakalandı

CHP'den ayrılarak Memleket Hareketi"ni kuran ve yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Haber Merkezi Diğer
Muharrem İnce koronavirüse yakalandı
Muharrem İnce

Parti kurma hazırlıklarını sürdüren Muharrem İnce'nin kronavirüse yakalandığı öğrenildi. İnce'nin Kovid-19'a yakalandığı bilgisini Twitter'dan duyuran İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi CHP'li Nadir Ataman şu ifadeleri kullandı: "Sayın Muharrem İnce’nin korona testi pozitif çıkmıştır. Geçmiş olsun. Acil şifalar diliyorum." Evde karantinaya alınan İnce'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak
GÜNDEM
Muharrem İnce: Partiyi bahara kuruyoruz CHP milletvekilleri de bize katılacak

"Güzel günlerde buluşacağız"

Twitter hesabından açıklama yapan İnce, test sonucunun pozitif çıktığını belirterek, "Benimle temaslı olanların test yaptırmalarını ve kendilerini karantinaya almalarını rica ediyorum. Arayan, soran, mesaj atan herkese çok teşekkür ederim. Sağlığınıza dikkat edin, sağlıklı, güzel günlerde buluşacağız" dedi.


İnce CHP'den resmen istifa etti
GÜNDEM
İnce CHP'den resmen istifa etti

Video: İşte Muharrem İnce'nin her yerden kaldırın dediği video!


Abone Ol Google News
Çok sayıda iliçin yağış uyarısı

Çok sayıda il
için yağış uyarısı

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında olacak.
Yüzde 50yi aştı

Yüzde 50'yi aştı

​56 saatlik kısıtlama sonrası İstanbul'da trafik yoğunluğu.
Türkiyeden çok konuşulacak yeni İHA tasarımı: ASELSAN patentini aldı

​'Ramazan Ayı Tedbirleri' konulu genelge yayınlandı.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?

Eski Başbakan Bagratyan'dan Ermenistan'ı karıştıracak iddia.

​Bildiriye karşı harekete geçen AK Parti, kriter değişimini gündemine aldı.

​Yazdığı itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.

​Vaka sayılarında tepe noktasına gelindi.
Otobüs ve<br>özel araçlar<br>tek tek durduruldu

Otobüs ve
özel araçlar
tek tek durduruldu

​43 ilin geçiş güzergahında virüse geçit yok.
Yeni tedbirler yolda

Yeni tedbirler yolda

​Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.