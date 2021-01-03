Koronavirüs Mutasyon nöbeti
TÜRKİYE

​Mutasyon nöbeti ​

Mutasyon nöbeti

Türkiye’deki mutasyonlu koronavirüs hastası 15 kişiden ikisinin Gaziantep’te, birinin Balıkesir Edremit’te karantinaya alındığı öğrenildi. Hastalar sıkı bir izolasyona alındı. Edremit’teki hastanın evinin önünde jandarma nöbet tutuyor. Evin bahçe kapısına “Bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır” yazısı asıldı. Mutasyonun kaynağı olan İngiltere’ye de uçuşlar durduruldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Gaziantep'te, kimlikleri açıklanmayan ve mutasyonlu virüs taşıyan kişilerin İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a geldikleri ardından ise Gaziantep'e döndükleri belirlendi.
Gaziantep'te, kimlikleri açıklanmayan ve mutasyonlu virüs taşıyan kişilerin İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a geldikleri ardından ise Gaziantep'e döndükleri belirlendi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden, geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini duyurdu. Bunun üzerine İngiltere’den yurda girişler geçici bir süreliğine tamamen yasaklandı. Türkiye'ye gelen mutasyonlu hastaların nerelerde olduğu da merak konusu oldu. Bu hastalardan 2'sinin Gaziantep'te birinin de Balıkesir'in Edremit ilçesinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması: Tedbirleri artırmak durumundayız
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Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz’dan mutasyon açıklaması: Tedbirleri artırmak durumundayız

GELDİKLERİ ANDA TEST EDİLDİ

Gaziantep'te, kimlikleri açıklanmayan ve mutasyonlu virüs taşıyan kişilerin İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a geldikleri ardından ise Gaziantep'e döndükleri belirlendi. Filyasyon ekipleri tarafından kente geldikleri anda testleri yapılan bu kişilerin, virüs saptanmasının ardından karantinaya alındıkları belirtildi. Öte yandan mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin, kentte 10 gün boyunca dolaştığı yönündeki haberler üzerine Gaziantep Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'nin merak ettiği ev: Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi karantinaya alındı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından İngiltere’den hava yolu ile gelen vatandaşlara yapılan test sonucunda, 15 kişide mutasyonlu koronavirüs tespit edildiğini açıkladı. Mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilen 15 kişiden birinin, Edremit ilçesinin turistik Kızılkeçili Mahallesi'nde yaşadığı öğrenildi.
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Kimliği açıklanmayan hastanın yaşadığı ev karantinaya alındı.
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. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı.
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Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.
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Kızılkeçili Mahalle Muhtarı Ali Deveci, “Maalesef münferit bir olay yaşanıyor. Ama devletimiz, jandarmamız ile beraber gerekli önlemleri hep birlikte aldık. Burada izole edileceğine ve burada kalacağına inanıyorum...
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Herhangi bir sıkıntı yok. Panik kesinlikle yok. Önlemler had safhada. Mutasyona uğramış virüs müdür değil midir tam bir kanıtımız yok ama gerekli önlemler alınmıştır” dedi.
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Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi, karantinaya alındı
Türkiye'nin merak ettiği ev: Edremit'te mutasyona uğramış virüslü vakanın evi karantinaya alındı
Türkiye'ye İngiltere'den gelen ve mutasyonlu virüsü taşıdığı saptanan bir kişinin yaşadığı Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Kızılkeçili Mahallesi'ndeki ev, karantinaya alındı. İngiltere'den geçen çarşamba günü geldiği öğrenilen hastanın evinin önünde, jandarma ekipleri nöbet tutuyor.


İDDİALAR GERÇEK DEĞİL

  • Açıklamada, yurt dışından gelen hastaların takibinin yapıldığı ve kente gelişlerinin ardından sıkı izolasyona tabi tutulduğu vurgulanarak şöyle denildi: "Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mutasyona uğramış olan Kovid-19 vakaları ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımız’ın aldığı önlemler doğrultusunda İngiltere'den ülkemize gelen tüm yolcular gidecekleri illere liste halinde bildirilmekte ve hem yol esnasında hem de kalacakları ikamette izolasyona tabi tutulmaktadır. İlimize İngiltere'den gelen yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere bütün yolcular da geldikleri andan itibaren sıkı bir izolasyona tabi tutulmuş ve PCR testleri yapılmıştır.

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Prof. Dr. Mutlu: Mutasyonların aşıyı etkisiz hale getirme olasılığı çok düşük

JANDARMA NÖBET TUTUYOR

  • Edremit'teki mutasyon virüslü hastanın evi de karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.

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