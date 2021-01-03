​Mutasyon nöbeti ​

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İngiltere’den son dönemde yurda giriş yapan ve PCR test sonucu pozitif çıkan kişilerden, geriye dönük taramalar neticesinde 15 kişide yeni mutasyon ile uyumlu virüs yükü tespit edildiğini duyurdu. Bunun üzerine İngiltere’den yurda girişler geçici bir süreliğine tamamen yasaklandı. Türkiye'ye gelen mutasyonlu hastaların nerelerde olduğu da merak konusu oldu. Bu hastalardan 2'sinin Gaziantep'te birinin de Balıkesir'in Edremit ilçesinde karantinaya alındığı öğrenildi.
GELDİKLERİ ANDA TEST EDİLDİ
Gaziantep'te, kimlikleri açıklanmayan ve mutasyonlu virüs taşıyan kişilerin İngiltere'den ilk olarak İstanbul'a geldikleri ardından ise Gaziantep'e döndükleri belirlendi. Filyasyon ekipleri tarafından kente geldikleri anda testleri yapılan bu kişilerin, virüs saptanmasının ardından karantinaya alındıkları belirtildi. Öte yandan mutasyonlu virüs tespit edilen kişilerin, kentte 10 gün boyunca dolaştığı yönündeki haberler üzerine Gaziantep Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı.
İDDİALAR GERÇEK DEĞİL
- Açıklamada, yurt dışından gelen hastaların takibinin yapıldığı ve kente gelişlerinin ardından sıkı izolasyona tabi tutulduğu vurgulanarak şöyle denildi: "Bazı basın mecralarında İngiltere'den Gaziantep'e mutasyona uğramış olan Kovid-19 virüsü taşıyan yolcuların geldiği ve hasta olduğunu bile bile 10 gün boyunca şehir içinde dolaştığı ifadelerine yer verilmiştir. Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Mutasyona uğramış olan Kovid-19 vakaları ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığımız’ın aldığı önlemler doğrultusunda İngiltere'den ülkemize gelen tüm yolcular gidecekleri illere liste halinde bildirilmekte ve hem yol esnasında hem de kalacakları ikamette izolasyona tabi tutulmaktadır. İlimize İngiltere'den gelen yabancı uyruklu olanlar dahil olmak üzere bütün yolcular da geldikleri andan itibaren sıkı bir izolasyona tabi tutulmuş ve PCR testleri yapılmıştır.
JANDARMA NÖBET TUTUYOR
- Edremit'teki mutasyon virüslü hastanın evi de karantinaya alındı. Evin bahçe kapısına 'Pandemi tedbirleri kapsamında bu konut görüşme ve ziyarete kapalıdır' yazısı asıldı. Jandarma ekipleri de dün akşamdan itibaren evin önünde 24 saat nöbet tutmaya başladı. Eve giriş ve çıkışa izin verilmiyor.