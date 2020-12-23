​Mutasyondan korkmuyoruz

Koronavirüs aşısını geliştiren, Alman biyoteknoloji firması BioNTech’in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, İngiltere’de Kovid-19’un daha hızlı yayılan türünün ortaya çıkmasına ilişkin geçmiş mutasyonları hep takip ettiklerini ve bu konuda bir sıkıntı görmediklerini söyledi.

27 ÜLKEYE YOLLAYACAĞIZ

Şahin, Kovid-19’a karşı geliştirdikleri “BNT162b2” aşısının Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde onay almasından mutluluk duyduklarını dile getirerek, “27 ülkeye yollayacağız. Orada başlayacaklar aşılara. Her devlete birkaç yüz bin aşı dozu gidecek. Ondan sonra ocak ve şubatta belki 10-15 milyon doza kadar yükseltme imkanımız var bu aşıları” dedi.

PROBLEM GÖRMÜYORUZ

“BNT162b2” aşısının mutasyonlara etkisi konusunda problem görmediklerini vurgulayan Şahin, şöyle devam etti: “Bu ilk mutasyona uğrayan bir virüs değil. Bundan önce de değişik değişik mutasyonlar vardı. Onları biz geçmiş mutasyonları, hepsini kontrol ettik ve bir sakınca, bir problem görmüyoruz. Yeni mutasyonları kontrol için iki hafta gerekiyor. Biz çok korkmuyoruz. Kontrol etmemiz lazım ama aşımız bunda etkili olmayacak diye bir konu yok.”

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%99’DA MUTASYON YOK

İngiltere’de mutasyona uğrayan virüs üzerinde henüz yeterli çalışma olmadığına işaret eden Şahin, “Bu virüsün genetik kodunun yüzde biri mutasyona uğramış, yüzde 99’u uğramamış. Bizim aşımız çok değişik pozisyonlar aldığı için biz inanıyoruz ki yüzde biri değişmişse dahi yüzde 99’u konsolide edebilecek” ifadelerini kullandı.

Tespit edilen verimiz yok

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Türkiye’de mutasyon takiplerinin yapıldığını söyledi. Kara, mutasyonla ilgili olarak şunları söyledi: “Bizim ülkemizdeki genetik takiplerde ve mutasyon incelemelerinde şu ana kadar tespit edilmiş böyle bir verimiz yok. Diyelim ki bulaşmayı hızlandırmıştır. Coğrafyamızda bulaşmanın atlayarak hızlandığı bir yer yok.”

TESTLERDE ÇIKMADI

“Eylül ayından itibaren İngiltere’de görüldüğü için o şekilde gelen kişiler arasında olmuş olma ihtimali olabilir; ama bizdeki testlerde henüz çıkmadı. Önümüzdeki dönemde bu da takip edilecektir. Şu andaki bilgilerimiz bu yeni mutasyonun hastalığın daha ağır seyrine neden olmadığı; ama sayının artışına neden olduğu şeklinde. Hastalananlar daha öncekilerle aynı şekilde hastalığı geçiriyorlar gibi görünüyor; ama hastalanma olasılığı sanki biraz daha yükseliyormuş gibi görünüyor.”

Türkiye için yeterli doz depoladık

Türkiye ile aşı konusunda görüşmelerin sürdüğünü hatırlatan Şahin, kısa süre içerisinde sözleşme imzalamanın mümkün olacağını düşündüğünü belirtti. Türkiye’ye aşı göndermekten mutlu olacağını dile getiren Şahin, “Türkiye için yeterli doz depoladık. Nispeten hızlı teslimat yapılabilir” dedi.

Altı haftaya yenisini yaparız

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