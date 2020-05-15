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Koronavirüs New Yorkta koronavirüs kısıtlamaları 13 Hazirana kadar uzatıldı
DÜNYA

New York’ta koronavirüs kısıtlamaları 13 Haziran’a kadar uzatıldı

New York Valisi Andrew Cuomo, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 13 Haziran tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Haber Merkezi İHA
New York Valisi Andrew Cuomo
New York Valisi Andrew Cuomo

Koronavirüs salgının merkez üssü ABD’de salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunan New York’ta can kayıpları artmaya devam ediyor.

New York Valisi Andrew Cuomo, yaptığı açıklamada korona virüs salgını nedeni ile uygulanan kısıtlamaların 13 Haziran tarihine kadar uzatıldığını ilan etti.

Ayrıca eyalette bulunan plajların 23-25 Mayıs tarihinde kısmen açılacağını belirten Cuomo, nüfusun yoğun olmadığı ve vaka sayılarının azaldığı 5 bölgede kısıtlamaları gevşeterek, işletmelerin kademeleri olarak yeniden faaliyete geçmesine izin verdi.

New York’ta toplam korona virüs vaka sayısı 355 bin 817’ye, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 27 bin 548’e yükseldi.

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