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Koronavirüs Niğdede mesai saatleri değişti
TÜRKİYE

Niğde'de mesai saatleri değişti

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınının etkileri hala devam ediyor. Vatandaşların tedbirleri hiçe sayması, son haftalarda koronavirüs tablosunu korkutan boyutlara taşıdı. Yetkililer ise ikinci dalga riskine karşı yeni önlemler almaya başladı. İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra Niğde'de de salgının yayılımının önlenmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarında mesai düzenlemesine gidildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Niğde Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında, salgınla mücadeleyi ve hizmetlerin sunumunu aksatmayacak şekilde, yarından itibaren tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan veya dönüşümlü olacak şekilde esnek çalışma uygulamasına geçilmesi kararı aldı.

  • Kurul, il merkezindeki kamu kurum ve kuruluşlarında mesaiye geliş ile gidişlerdeki servis ve toplu ulaşım yoğunluğunu ve salgının bulaşma riskini azaltmak amacıyla yarından itibaren kademeli mesai uygulanmasını kararlaştırdı.

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Buna göre, kademeli mesai uygulaması kapsamında İl Defterdarlığı ile Tapu, İl Afet ve Acil Durum, Çevre ve Şehircilik, İl Tarım ve Orman, İl Milli Eğitim, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl, Orman ve Su İşleri Şube, Sanayi ve Teknoloji İl, Ticaret İl, İl Kültür ve Turizm, DSİ 45. Şube ve İl Göç İdaresi müdürlüklerinin mesai saatlerinin 08.30-12.30/13.30-17.30 olarak düzenlenmesi, bunun dışındaki kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör kurumlarının mevcut mesai saatlerine devam etmesi kararı alındı.

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