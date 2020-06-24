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Koronavirüs Normalleş sürecinde hastanelerdeki yoğunluk online görüşmelerle rahatlatılacak
TÜRKİYE

Normalleş sürecinde hastanelerdeki yoğunluk online görüşmelerle rahatlatılacak

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde hastanelerin pandemi hastanesine dönüştürülmesiyle birlikte birçok hasta doktoruyla online olarak görüştü. Normalleşme döneminde de bu alışkanlığın devam ettirilerek hastanelerdeki fiziksel yoğunluğun ve araştırma aşamasındaki bilgi kirliliğinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Kovid-19 salgını sağlık alışkanlıklarını değiştirirken yenilikleri de beraberinde getirdi. Birçok hastanenin Sağlık Bakanlığı tarafından koronavirüsle mücadele kapsamında pandemi hastanesi ilan edilerek hasta kabulüne kapatılmasıyla, online doktor görüşmeleri başladı. Hastanelerdeki bulaş riski nedeniyle çekinen birçok hasta doktorlarına fikir danışmak ya da halihazırda devam eden tedavileri hakkındaki akıllarına takılan sorular sormak için online görüşmeleri tercih etti. Normalleşme döneminde bu yöntemin daha yaygın hale getirilmesiyle randevu sistemlerindeki yoğunluğun azaltılması ve bilgiye en yetkin ağızdan ulaşılması sağlanacak. Ayrıca bu platformlar aracılığıyla hastalar, tedavileri hakkında hızlı bir şekilde birçok farklı doktorun görüşünü alabilecek.

"Bilgi kirliliğinden doğan olumsuzlukları engelleyecek"

  • İnternette sağlıkla ilgili yapılan aramalar sonucunda çıkan hastane bloglarının, insanları yanlış yönlendirdiğini belirten Hekimtavsiyesi.com ve Ankara Özel Umut Hastanesi CEO’su Fedakar Günsili, "Örneğin, internette kol ağrısıyla ilgili bir arama yapıldığında kalp krizinden felce, kangrenden doku zedelenmesine kadar milyonda bir ihtimallerin bile sıralandığını görüyoruz. Sonuçları okuyan herkes tedirgin olarak can havliyle kendini hastaneye atıyor. Psikolojik olarak gerildiğimiz koronavirüs döneminde vücuttaki tüm olumsuzluklar acaba semptomlardan biri mi diye araştırıldı. Salgın döneminde hastanelerde yığılma yaşanmaması için sürekli bilgilendirme yapılsa da bu normal dönemde mümkün değil. İnsan sağlığı arama sonuçlarında karşımıza çıkan tespitlerdeki gibi genellenebilecek ve kalıba sokulabilecek bir kavram değildir. Bu nedenle sorunlarla ilgili öngörü dahi olsa uzmanlardan bilgi almak en doğrusudur. Biz de platformumuzda kişleri uzmanlık alanına uygun olarak doktoruna yönlendiriyor ve gerekli bilgileri ondan alarak tedavisini planlamasını sağlıyoruz." dedi.

"Mobil uygulama ile hekimlere anında ulaşmak mümkün"

İnsanların doğal bir tepki olarak hastalıklara karşı duyum ve tecrübeleriyle karşılık vermeye çalıştığını ifade eden Günsili, "Hastalıklar ya da olağan dışı değişimler sonucunda ilk olarak doktor yerine çevremize danışırız. Genellikle yine doktor yerine şifalı ot, taş ve karışımlara yöneliriz. Ancak, bu durumun bilimsel hiçbir karşılığının olmadığı ve büyük sorunlara yol açabileceği bir gerçek. Son dönemde koronavirüse karşı etil alkol içen, Arap sabunuyla yoğurdu karıştıran ve daha ilginç karışımlarla çözüm arayanları duyduk. Tüm bunlar doktorlarımıza erişimin zorlaştığı dönemlerde daha da yoğun yaşanmaya başladı. Aslında sağlıkta alternatif çözüm arayışı doktorlara ve hastanelere erişim sorunundan kaynaklanıyor. Bu sorunun altında ise kişinin “şimdi kim gidecek hastaneye” düşüncesi yatıyor. Hekimtavsiyesi.com ile biz de bu sorunu da ortadan kaldırarak hastalarla doktorları hızlı bir şekilde buluşturmayı hedefledik. Bir sonraki adımda herkesin cep telefonundan hızlıca danışabildiği gerçek bir doktoru olmasını hedefliyoruz. Bu şekilde hem tüm sorunları için gereksiz yere hastaneye gidenler hem de gerçekten hastaneye gitmek yerine duyumlarla hareket edenlere fayda sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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