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DÜNYA

Nursultan Nazarbayev koronavirüse yakalandı

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev

Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'e yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Nazarbayev'in Sözcüsü Aidos Ukibay, Nazarbayev'in testinin sonucunun pozitif çıktığını duyurdu.

Karantinaya alındığı belirtildi

Eski cumhurbaşkanının durumunda endişe edilecek bir şey olmadığını söyleyen sekreter, Nazarbayev'in karantinaya alındığını ve uzaktan çalışmaya devam ettiğini belirtti.

79 yaşındaki Kazak lider, ülkenin kurucu cumhurbaşkanı. Nazarbayev, 9 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde koltuğunu Cömert Tokayev'e devretmişti.

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