Okulun gururu Kovid-19’dan öldü

Konya’da Kovid-19 tedavisi gören Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Mercan (23) yaşamını yitirdi. 45 gün önce Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyleTıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan tıp fakültesi 6. sınıf intörn öğrencisi Mercan’da, yatışından 5 gün sonra immün yetmezliği olduğu tespit edildi.
Tüm tedavi basamakları sırayla ve özenle uygulanan Mercan, 40 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdikten sonra, yoğun çaba ve tüm tıbbi müdahalelere rağmen dün sabah hayata gözlerini yumdu. Açıklamada, “Merve, fakültemizin onur öğrencisiydi. Üzüntümüz, acımız çok büyük” ifadesine yer verildi.