Koronavirüs Ölüm vakaları aşılanmayanlardan
TÜRKİYE

Ölüm vakaları aşılanmayanlardan

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama sürecini değerlendirdi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Ölüm vakaları aşılanmayanlardan
Van’ın Gürpınar ilçesinde aşılama yapmak için Keşiş Yaylası’na çıkan sağlık ekipleri, aşı kaydı oluşturmak için şebeke bulamayınca, ellerinde telefonlar, şebekenin çektiği bölgeyi bulmak için yüksek bir yer aradı. Uğraşlar sonucu şebeke bulununca bölgedeki vatandaşlar aşılandı. Aşılarını olanlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama sürecini değerlendirdi. Aşılama konusunda tereddüttü olanlara seslenen Prof. Özkalp, “Biz çocukluktan beri aşı oluyoruz. Tereddüt yaşayanlar da aşı olmuşlardır ve herhangi bir şey olmadığını kendileri de görmüşlerdir” dedi. “Devlete güvenecekler” diyen Prof. Özkalp, “Ölmektense aşı olmak lazım. Çünkü çocuk çağında aşılar olundu. Ebeveynleri götürüp aşı yaptılar. Kızamık, kabakulak, çocuk felci. Çocuk felci bugün engellendiyse bu aşılar sayesinde. Mutlaka aşı yapılması gerekiyor. Özellikle aşıya karşı çıkanlar var. Ama çocukluk çağındaki aşıları hatırlatmak gerekiyor. Bugüne kadar sağlıklı kalabildilerse çocukluk çağındaki aşılara borçlular” ifadelerini kullandı.

AŞI OLUP MASKE ÇIKARMAK OLMAZ

  • Aşı olmak istemeyenlerde “ölüm oranları artıyor” uyarısında bulunan Prof. Özkalp, “Son zamanlarda ölüm vakaları aşılanmayanlardan. Aşı olmayanların ölüm oranları yüksek” mesajını verdi. Vaka sayılarının son günlerde 7 binin üzerine çıktığına dikkat çeken Prof. Özkalp, “Tedbirleri bıraktık. Çünkü aşı olanlar da bunaldıkları için maskeyi attı. Aşılama oranları yüzde 70-75’in üstüne çıktıktan sonra ancak o zaman tedbirleri bırakmak gerekir. Vaka sayılarının da binin altına düşmesi lazım. Sayılarda artış halinde yeni kısıtlama gündeme gelebilir” dedi.
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