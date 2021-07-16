Ölüm vakaları aşılanmayanlardan

Van’ın Gürpınar ilçesinde aşılama yapmak için Keşiş Yaylası’na çıkan sağlık ekipleri, aşı kaydı oluşturmak için şebeke bulamayınca, ellerinde telefonlar, şebekenin çektiği bölgeyi bulmak için yüksek bir yer aradı. Uğraşlar sonucu şebeke bulununca bölgedeki vatandaşlar aşılandı. Aşılarını olanlar, sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KTO Karatay Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Birol Özkalp, koronavirüs salgınıyla mücadelede aşılama sürecini değerlendirdi. Aşılama konusunda tereddüttü olanlara seslenen Prof. Özkalp, “Biz çocukluktan beri aşı oluyoruz. Tereddüt yaşayanlar da aşı olmuşlardır ve herhangi bir şey olmadığını kendileri de görmüşlerdir” dedi. “Devlete güvenecekler” diyen Prof. Özkalp, “Ölmektense aşı olmak lazım. Çünkü çocuk çağında aşılar olundu. Ebeveynleri götürüp aşı yaptılar. Kızamık, kabakulak, çocuk felci. Çocuk felci bugün engellendiyse bu aşılar sayesinde. Mutlaka aşı yapılması gerekiyor. Özellikle aşıya karşı çıkanlar var. Ama çocukluk çağındaki aşıları hatırlatmak gerekiyor. Bugüne kadar sağlıklı kalabildilerse çocukluk çağındaki aşılara borçlular” ifadelerini kullandı.

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AŞI OLUP MASKE ÇIKARMAK OLMAZ