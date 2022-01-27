​Omicron görülenlerin 3’te 2’si Kovid geçirmiş

Yakın zamanda Omicron varyantı görülen kişilerin üçte ikisi, daha önce Kovid-19’a yakalandığını belirtiyor. İngiltere’de binlerce gönüllüye Kovid-19 testi yapılan büyük ve devam eden bir çalışma olan React’ten elde edilen bulgular, Omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2’sinin daha önce Kovid-19’a yakalandığını gösteriyor.

Bunlardan kaç tanesinin yeniden enfekte olduğunu saptayabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilen araştırmanın sonuçları, Kovid-19’a tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.

Omicron

HASTANEYE YATIŞLAR ARTABİLİR

React bulguları, Kovid-19 enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın kaldığını gösteriyor.

React Program Direktörü Imperial College London’dan Prof. Dr. Paul Elliott, “Çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var, şimdi okul döneminin başlamasının ardından daha fazla yaygınlaşıyor ve aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da yaygınlık arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir. Bu nedenle durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor.” ifadesini kullandı.

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PCR ESKİ VİRÜS İZLERİNİ YAKALIYOR

2 milyondan fazla kişiye test uygulanan çalışmanın 2022’nin ilk iki haftasını kapsayan son bulguları, gönüllülerden gönderilen yaklaşık 100 bin PCR testine dayanıyor.

Bu testlerde çoğunluğu Omicron varyantı olmak üzere yaklaşık 4 bininin pozitif çıktığı ve bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek oran olduğu belirtildi. Testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi.

Bazı durumlarda ise PCR testlerinin eski virüs izlerini yakalıyor olabileceği ifade edildi. Diğer tahminler, her 10 omicron vakasından birinin yeniden enfeksiyon olduğunu öne sürüyor.

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En yeni ve daha hızlı varyant: BA.2

Hindistan ve Danimarka’da son Kovid-19 vakalarının çoğunu Omicron BA.2 varyantı oluşturuyor. Uzmanlar, yeni varyantın daha da hızlı yayıldığını ancak ölüm oranlarında henüz bir artış görülmediğini aktarıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, Omicron BA.2 adlı varyantın 7-8 aydır bilinen bir varyant olduğunu aktararak şunları söyledi:

OMİCRON’UN YERİNİ ALDI

“Özellikle Danimarka ve Hindistan’daki seyri bizim ilgimizi çekmeye başladı, bilim insanları olarak. Neden? Çünkü, Omicron varyantı hepimizin bildiği gibi çok yaygın ve bulaşıcı. Hızlı bir şekilde girdiği ülkelerde Delta ve Delta Plus varyantını ortadan kaldırdı. Omicron BA.2 dediğimiz alt varyant ise Omicron BA.1 varyantını dahi bastıracak pozisyonda. Özellikle Danimarka’da şu anda yaklaşık son bir hafta 10 gündür artık Omicron’un standart varyantı ortadan kalktı gibi görünüyor.”

Şener, “Bu varyantın bütün Omicron varyantları içinde baktığımız zaman halihazırda daha ağır klinik tabloya, ölüme sebep olduğuna dair elimizde bir veri yok” diye konuştu. Avrupa’da BA.2’nin görülmesinin Türkiye’de de görülme ihtimalini artırdığını belirten Şener, ancak şu ana kadar Türkiye’de bildirilmiş bir Omicron BA.2 varyantının olmadığını söyledi.

KOVİD AŞILARI GÜNCELLENEBİLİR

Şener, şöyle dedi: “Tanı testlerinden kaçması gibi bir durum söz konusu değil. Araştırmacılar halihazırda ‘aşıdan kaçabilme’ potansiyelinin Omicron’dan daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bilgiler bize Kovid-19 aşılarıyla ilgili güncellemenin önümüzdeki yıldan önce, yani bu yıl içerisinde gündeme gelebileceğini gösteriyor.”

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77 bin 434 yeni vaka

Dün gerçekleştirilen 416 bin 536 Kovid-19 testi sonucunda, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üzeri aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması %92,43, 2’nci doz ortalaması %84,29 olarak ölçüldü.

FOTOĞRAF 18 Koronavirüsün Omicron varyantı tüm dünyayı etkisi altına almış durumda. Birçok ülkede salgının başlaması üzerinden 2 yıl geçmiş olmasına rağmen vaka sayılarında yeni rekorlara ulaşılmasına sebep olan bu varyantla mücadele için yeni yöntemler deneniyor. Vaka sayılarını kontrol edebilmek için uygulanan yöntemlerden biri ise oldukça ilginç: Kanalizasyon. Uzmanlar kanalizasyon sularını inceleyerek belirledikleri bölgedeki vaka yoğunluğunu tespit ediyorlar. Bölgedeki hastaneler de bu yolla elde edilen verilerin sonucuna göre donatılıyor. ABD’de 25 eyalette 138 farklı bölgede kanalizasyon sularını analiz eden Biobot Analytics isimli şirkete göre, kanalizasyon analizi birçok bölgede vaka sayılarının düşmesinde önemli rol oynadı. Bu çalışmaların yapılmadığı bölgelerde ise vaka potansiyeli belirlenemediği için artış sürüyor. Şirket yetkilileri ise Boston’da yapılan çalışmaları örnek gösteriyor. Boston’da atık su analizi sonucunda yapılan çalışmalar, vaka sayılarının kontrol altına alınmasında önemli bir etken oldu. Hatta bu analizler sayesinde salgının zirve noktayı atlattığı ve vaka sayılarının düşüşe geçtiği sonucuna ulaşıldı. Atık su analizleri sonuçlarına göre ABD’nin Ohio, Utah, Florida gibi büyük eyaletlerinde vaka sayıları henüz zirve noktaya ulaşmadı. Kanalizasyondan elde edilen veriler ışığında bu eyaletlerde bulunan hastanelerde sağlık altyapısı güçlendirildi. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından kurulan Ulusal Atık Su Gözetim Sistemi'nde yöneticilik yapan Amy Kirby, “Atık suları analiz etmek çok önemli bilgiler edinmemizi sağlıyor. Omicron bunun en önemli örneklerinden birisi. Bu veriler erken önlem almamızın yanı sıra salgında yaşanan dalgalanmanın da takip edilmesinde çok etkili” dedi. Birçok bilim insanı ile biyoteknoloji şirketi de virüsün yayılımını ve yeni varyantları takip etmek için atık su analiz merkezleri kuruyor. Biobot Analytics'in CEO'su ve kurucu ortağı Mariana Matus, atık su analiz yönteminin oldukça etkili olduğunun altını çizdi ve “Tuvaletler organik veriye ulaşmanın en kolay yolu” açıklamasını yaptı. Yetkililer bu sayede salgının mahalle mahalle kontrol edilebildiğini ve hastanelerin üzerine çok yük binmesine engel olacak yöntemler geliştirebildiklerini söylüyor. Atık su analizleri sayesinde bir bölgede yaygın olan Kovid-19 varyantı tespit edilebiliyor ve sağlık otoriteleri yayılan varyanta karşı en etkili tedavi yöntemini uygulayarak hastanelerde olan yığılmaları engelleyebiliyor. Riskli olan bölgelerde, temizlik malzemeleri dağıtılıyor, testler artırılıyor ve aşı çalışmaları yoğunlaştırılıyor. Böylece artan vaka sayılarının önüne geçiliyor. Yetkililer, bölgede yapılan atık su analizlerinde Omicron tespit edilince farklı tedavi yöntemleri uygulandı ve bu şekilde vaka sayılarında düşüş yaşandı. Hastanenin ilaç departmanında görevli eczacı Jessica Gilmore, \"Hangi varyantların yaygın olduğunu anlık olarak bilemeyiz. Yani elimizdeki en iyi şey kanalizasyon verileri\" yorumunu yaptı. Atık su analizi üzerinden Kovid-19 salgınıyla mücadelenin Türkiye'de de uygulanıp uygulanamayacağı merak konusu. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Haziran 2020’den bu yana ABD’de uygulanan bu sisteme benzer bir sistemi 22 farklı şehirde pilot uygulama kapsamında denediği biliniyor. Atık sularda günlük yapılan ölçümler üzerinden Kovid-19’un yayılma hızı ve vaka yoğunluğu tespit edilmeye çalışılıyor. Atık su alanında çalışmalara imza atan Çevre Mühendisi Enes Kutluca konu hakkında, “Salgının başında yayınlanan birkaç makalede atık sularda virüse rastlandığına yönelik tespitler vardı fakat bu konuda daha sonra detaylı çalışmalar yürütülmedi. Ancak bildiğimiz kadarıyla atık sularda da bu virüs tespit edilebiliyor. Türkiye’de atık sularda yapılacak analizler elbette koronavirüs ile mücadele de etkili olabilir. Bu ABD’de yapılabiliyorsa burada neden yapılamasın? Ancak bizdeki tesislerin birçoğu kapasite fazlasıyla çalışıyor. Mesela şimdi İstanbul özelinde düşünürsek büyük arıtma tesisleri bu konuda ne kadar işe yarar bilgiler sağlar, bu üzerinde durulması gereken bir husus. Bizim ülkemizdeki tesisler geniş bölgelerden sorumlu oluyor. Bu anlamda mahalle mahalle, bölge bölge gidebilmek ABD’ye nazaran biz de biraz daha zor olacaktır. Tabii ki yine de yapılmak istenirse kolaylıkla yapılabilir\" diye konuştu. Omicron ile savaşta ilginç yöntem: Türkiye'de de uygulanacak ABD'de koronavirüs ile mücadelede özellikle hastaneler için etkili bir yöntem uygulanmaya başlandı. Uzmanlar uygulamanın Omicron'daki hızlı yükselişi frenlediğini belirtti. Türkiye'de de uygulanacak olan yeni yöntem nedir, nasıl olacak? BiP'te paylaş

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