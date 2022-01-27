​Omicron görülenlerin 3’te 2’si Kovid geçirmiş

Yakın zamanda Omicron varyantı görülen kişilerin üçte ikisinin, daha önce Kovid-19’a yakalandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmada ayrıca her 10 Omicron vakasından birinin yeniden enfekte olduğu öne sürüldü.
Yakın zamanda Omicron varyantı görülen kişilerin üçte ikisi, daha önce Kovid-19’a yakalandığını belirtiyor. İngiltere’de binlerce gönüllüye Kovid-19 testi yapılan büyük ve devam eden bir çalışma olan React’ten elde edilen bulgular, Omicron varyantı görülen her 3 kişiden 2’sinin daha önce Kovid-19’a yakalandığını gösteriyor.
Bunlardan kaç tanesinin yeniden enfekte olduğunu saptayabilmek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğu ifade edilen araştırmanın sonuçları, Kovid-19’a tekrar yakalanma olasılığı daha yüksek görünen grupları ortaya koyuyor.
HASTANEYE YATIŞLAR ARTABİLİR
React bulguları, Kovid-19 enfeksiyonlarının son zamanlarda yavaşladığını ancak özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygın kaldığını gösteriyor.
React Program Direktörü Imperial College London’dan Prof. Dr. Paul Elliott, “Çocuklar arasında hızla artan bir yaygınlık var, şimdi okul döneminin başlamasının ardından daha fazla yaygınlaşıyor ve aralık ayına kıyasla 65 yaş üstü yaşlı insanlarda da yaygınlık arttı. Bu da hastaneye yatışların artmasına neden olabilir. Bu nedenle durumu yakından izlemeye devam etmemiz hayati önem taşıyor.” ifadesini kullandı.
REKLAM
PCR ESKİ VİRÜS İZLERİNİ YAKALIYOR
2 milyondan fazla kişiye test uygulanan çalışmanın 2022’nin ilk iki haftasını kapsayan son bulguları, gönüllülerden gönderilen yaklaşık 100 bin PCR testine dayanıyor.
Bu testlerde çoğunluğu Omicron varyantı olmak üzere yaklaşık 4 bininin pozitif çıktığı ve bunun salgının başından bu yana görülen en yüksek oran olduğu belirtildi. Testi pozitif çıkan gönüllülerden kaçının aşılarının tam olarak yapıldığının henüz belli olmadığı kaydedildi.
Bazı durumlarda ise PCR testlerinin eski virüs izlerini yakalıyor olabileceği ifade edildi. Diğer tahminler, her 10 omicron vakasından birinin yeniden enfeksiyon olduğunu öne sürüyor.
REKLAM
En yeni ve daha hızlı varyant: BA.2
Hindistan ve Danimarka’da son Kovid-19 vakalarının çoğunu Omicron BA.2 varyantı oluşturuyor. Uzmanlar, yeni varyantın daha da hızlı yayıldığını ancak ölüm oranlarında henüz bir artış görülmediğini aktarıyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alper Şener, Omicron BA.2 adlı varyantın 7-8 aydır bilinen bir varyant olduğunu aktararak şunları söyledi:
OMİCRON’UN YERİNİ ALDI
“Özellikle Danimarka ve Hindistan’daki seyri bizim ilgimizi çekmeye başladı, bilim insanları olarak. Neden? Çünkü, Omicron varyantı hepimizin bildiği gibi çok yaygın ve bulaşıcı. Hızlı bir şekilde girdiği ülkelerde Delta ve Delta Plus varyantını ortadan kaldırdı. Omicron BA.2 dediğimiz alt varyant ise Omicron BA.1 varyantını dahi bastıracak pozisyonda. Özellikle Danimarka’da şu anda yaklaşık son bir hafta 10 gündür artık Omicron’un standart varyantı ortadan kalktı gibi görünüyor.”
Şener, “Bu varyantın bütün Omicron varyantları içinde baktığımız zaman halihazırda daha ağır klinik tabloya, ölüme sebep olduğuna dair elimizde bir veri yok” diye konuştu. Avrupa’da BA.2’nin görülmesinin Türkiye’de de görülme ihtimalini artırdığını belirten Şener, ancak şu ana kadar Türkiye’de bildirilmiş bir Omicron BA.2 varyantının olmadığını söyledi.
KOVİD AŞILARI GÜNCELLENEBİLİR
Şener, şöyle dedi: “Tanı testlerinden kaçması gibi bir durum söz konusu değil. Araştırmacılar halihazırda ‘aşıdan kaçabilme’ potansiyelinin Omicron’dan daha yüksek olduğunu düşünüyor. Bu bilgiler bize Kovid-19 aşılarıyla ilgili güncellemenin önümüzdeki yıldan önce, yani bu yıl içerisinde gündeme gelebileceğini gösteriyor.”
REKLAM
77 bin 434 yeni vaka
Dün gerçekleştirilen 416 bin 536 Kovid-19 testi sonucunda, 77 bin 434 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi yaşamını yitirdi. 18 yaş ve üzeri aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması %92,43, 2’nci doz ortalaması %84,29 olarak ölçüldü.