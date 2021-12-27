Tüm dünya alarmda: Omicron baskın varyant oluyor

Tüm dünyada bilhassa Avrupa'da Omicron alarmı yaşanıyor. Yeni tip koronavirüsün Omicron varyantı sebebiyle dünyada vaka sayıları hızla artarken, özellikle Avrupa ülkelerinde kısıtlamalar ve kapanmalar artıyor. İşte Omicron ile mücadele kapsamında ülkelerin getirdiği yeni önlemler ve kısıtlamalar...

ALMANYA

Almanya’da da salgınla mücadele kapsamında tedbirler sertleştirildi. Almanya Başbakanı Olaf Scholz,"Artık büyük gruplar halinde partilerin ve sosyal akşamların zamanı değil" açıklaması yaparken; tiyatro, sinema, restoranlar ve temel ihtiyaçların satılmadığı mağazalara, sadece aşı olmuş veya iyileşmiş kişiler girebilecek.

İSPANYA

Katalonya Özerk Bölgesi, nüfusu 10 binden fazla olan ve 14 gün boyunca vaka oranı 100 binde 250 vakayı aşan tüm belediyelerde gece 00:00 ile sabah 06:00 arasında sokağa çıkma yasağı getirdi. Ülkede spor faaliyetleri, dağlık veya deniz kenarındaki ortamlarda, yalnız veya ev halkıyla birlikte olunan durumlar dışında, ülke çapında zorunlu maskeyi yeniden uygulamaya koydu.

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İTALYA

Günlük vaka sayılarının rekor kırdığı İtalya'da, halka açık tüm etkinliklere kısıtlamalar getirildi. Konserler ve açık hava etkinlikleri yasaklandı. Eğlence merkezleri 31 Ocak'a kadar kapatılırken OHAL’i 31 Mart 2022'ye kadar uzattı..

HOLLANDA

Omicron varyantı vakaları, Hollanda Halk Sağlığı ve Çevre Enstitiüsü`ne göre her 2-3 günde bir ikiye katlanıyor. Hükümet, hızla yayılan varyant nedeniyle 14 Ocak 2022 tarihine kadar tam kapanma kararı aldı. Ülkede her türlü etkinlik yasaklandı.

PORTEKİZ

Portekiz gece kulüplerinin ve barların kapatılacağını duyurdu ve 26 Aralık'tan 9 Ocak'a kadar evden çalışmayı zorunlu hale getirdi. Açık havada toplanmaları 10 kişi ile sınırladı.

İNGİLTERE

İngiltere'de artan yeni tip vakalar nedeniyle başkent Londra'daki kutlamalar iptal edilirken, tiyatrolarda oyunlara ara verildi. Londra Belediye Başkanı Sadık Han, Omicron varyantının yayılımını yavaşlatmak için ellerinden gelen her şeyi yapmaya kararlı olduklarını belirtti.

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FRANSA

Fransa'da yetkililer, tatillerde virüsün yayılmasını engellemek için; kutlamaları, halka açık konserleri ve havai fişek gösterilerini yasakladı. Eğlence merkezleri 1 ay süreyle kapatıldı. Fransa Başbakanı Jean Castex; İnsanlara kalabalık toplanmalardan kaçınma çağrısında bulunarak; "Ne kadar az olursanız, risk o kadar düşük olur" dedi.

İSKOÇYA

İskoçya'da 26 Aralık'tan itibaren iç ve dış mekanlarda bir araya gelebilecek kişi sayısına sınırlama getirildi. Tüm açık hava etkinlikleri, 500 kişi ile sınırlı olacak, konser gibi iç mekan etkinliklerinde ise kişi sayısı oturarak 200, ayakta ise 100 kişi ile sınırlandırılacak.

İRLANDA

İrlanda’da yarından itibaren, eğlence merkezleri, restoran ve sinema gibi mekanlar akşam saat 8 itibariyle kapanmak zorunda olacak.

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AVUSTURYA

Avusturya Omicron varyantının yayılmasını önlemek için daha katı kurallar uyguluyor. 12 yaş altı çocuklar, gebelik ve sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayanların dışında ülkeye seyahat eden kişiler aşı ya da hastalığı geçirdiklerine dair belge ibraz etmesi gerekiyor, aksi takdirde karantinaya tabi tutulacaklar.

DANİMARKA

Danimarka, hızla yayılan COVID-19 vakalarını önlemek amacıyla kamuya açık alanların kapatılması için yeni adım attı. Yeni önlemlerle, sinemalar, eğlence parkları ve tiyatrolar ile diğer kültür ve aktivite tesisleri kapalı olacak. Dini ve spor etkinliklerinin lokalleri de kapalı olacak.

GÜNEY KORE

Güney Kore’de COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle kısıtlamalar artırıldı. Vakalardaki artış nedeniyle 4`ten fazla kişinin bir araya gelmesinin yasaklandı. Kafe ve restoranlar saat 21.00`de kapanacak, yeni uygulamalar 2 Ocak 2022`ye kadar geçerli olacak.

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YUNANİSTAN

Vakaların arttığı Yunanistan'da da kutlamalar yasaklandı. Açık alanlarda maske takmak zorunlu hale getirildi.

Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, eğlence ve spor sektöründe yeni önlemlerin alındığını söyleyerek yeni bir kapanmanın önüne geçmek istediklerini söyledi.

İRAN

İran yönetimi, Koronavirüsün Omicron varyantına karşı alınan önlemler kapsamında kara sınır kapılarını 15 gün süreyle kapatma kararı aldı. Gümrük Sözcüsü Ruhullah Latifi, Koronayla Ulusal Mücadele Kurulunun talebi doğrultusunda Omicron varyantının yayılmasını önlenmek amacıyla alındığını aktararak, kara sınır kapılarının 15 gün süreyle yolcu geçişlerine kapalı olacağını ancak ticari giriş-çıkışların devam edeceğini söyledi.

İSVEÇ

İsveç'te barlar, kafeler ve restoranlarda Çarşamba gününden itibaren sadece oturarak hizmet alınabilecek. Tüm çalışanların da evden çalışmaları istendi. Sağlık Bakanı Lena Hallengren, Omicron vakalarının artmasını beklediğini söyledi ve "Sağlık sistemi üzerindeki yük artıyor" uyarısında bulundu.

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İSRAİL

İsrail, ülkedeki toplam Omicron vakalarının artışı nedeniyle ABD, Kanada ve Almanya da dahil olmak üzere on yeni ülkeyle seyahat yasağını genişletti. İsrail kabinesi, "kırmızı ülkeler" listesini ABD, Kanada, İtalya, Almanya, Belçika, Macaristan, Fas, Portekiz, Türkiye ve İsviçre`yi içerecek şekilde genişletti.

BELÇİKA

14 Aralık itibarıyla günlük vakaların yüzde 3`ünün Omicron kaynaklı olduğu belirtiliyor. Sağlık yetkilileri, Omicron`un ocak sonuna doğru deltayı geçerek ülkedeki baskın varyant olacağını tahmin ediyor. Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke, 5-11 yaş aralığındaki COVID-19`a karşı aşılama sürecinin başlayacağını duyurdu.

TÜRKİYE

Omicron varyantı, görüldüğü ülkelerde genellikle bir ay içinde baskın virüs haline geliyor. Türkiye’de de ocak ayında baskın virüs olması bekleniyor.

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Bu artışın iyi yönetilmesi için çalışma yapılıyor. Ocak ayında yeni koronavirüs tedbirlerinin devreye girmesi bekleniyor.

Uzmanların değerlendirmelerine göre, ocak ayının sonunda vaka sayısındaki artışı önlemek için eksik aşıların tamamlanması, 3. doz aşıların yapılması büyük önem taşıyor.

3. doz aşının yüzde 80 koruyuculuğu anımsatılıyor. Önlem adına yapılacak en değerli adımın herkesin aşıyla bağışıklığını oluşturmak olduğu belirtiliyor.

Alınacak önlemlerin sınırlı olacağı, PCR zorunluluğu, kapalı mekanlarda sıkı pandemi kurallarına yeniden dönüş gibi planlar yapıldığı belirtiliyor.

OMİCRON'UN KÖKENİ

AB verilerine göre, Avrupa'da şimdiye kadar 89 milyondan fazla vaka ve 1,5 milyon Covid bağlantılı ölüm görüldü.

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Omicron'un tam olarak nerede ve hangi koşullarda ortaya çıktığını kesin olarak kimse bilmiyor.

Varyantın kökeni hakkında kesin olan şey, varyantın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) ilk olarak Güney Afrika tarafından 24 Kasım tarihinde bildirilmiş olduğu.

Fakat varyantın nerede ve ne zaman ortaya çıktığı bilim insanları ve sağlık uzmanları açısından çok önemli çünkü virüsün yayılışını kontrol alma adımları örneğin karantinalar ve her ne kadar etkisiz olduğu eleştirilerine uğrasa da seyahat kısıtlamaları gibi önlemler buna dayanarak gösteriliyor..

OMICRON VARYANTININ BELİRTİLERİ

Koronavirüsülün ilk belirtileri arasında yüksek ateş ve öksürük yer alırken Omicron varyantında ise bu belirtiler daha az oranda seyrediyor. Omicron varyantında şimdiye kadar tespit edilen en yaygın belirtiler ise şu şekildedir:

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Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma, boğaz ağrısı, eklem ağrıları ve gece terlemeleri.