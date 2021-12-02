Koronavirüs Omicron varyantı kapıya dayandı
DÜNYA

Omicron varyantı kapıya dayandı

Yunanistan'da koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandı. Türkiye'ye ilk kez bu kadar bir bölgede vakaya rastlanması endişelere neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm tedbirlerin alındığını söylemişti.

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Haber Merkezi AA
Omicron varyantı kapıya dayandı
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Yunanistan Sağlık Bakanı Thanos Plevris, COVID-19'un Omicron varyantını taşıdığı tespit edilen kişinin 26 Kasım'da ülkeye giriş yaptığını, ilk semptomların ardından 29 Kasım'da yapılan testte COVID-19 taşıdığının belirlendiğini açıkladı.

Hastanın Güney Afrika'dan geldiğini belirten Plevris, hastanın ve yakın temaslı olduğu kişilerin karantina altına alındığını aktardı.

5-11 yaşlarındaki çocuklar aşılanacak

Bakan Plevris, Bilim Kurulu'nun 5-11 yaş aralığındaki çocukların da COVID-19 aşısı olması yönünde görüş bildirdiğini söyleyerek, çocuklar için yapılacak aşıların Yunanistan'a aralık sonunda ulaşacağını duyurdu.

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