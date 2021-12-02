Omicron varyantı kapıya dayandı Yunanistan'da koronavirüsün (COVID-19) Omicron varyantına ilk kez Girit Adası'nda rastlandı. Türkiye'ye ilk kez bu kadar bir bölgede vakaya rastlanması endişelere neden oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada tüm tedbirlerin alındığını söylemişti.

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