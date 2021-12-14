Omicron’da ilk ölüm vakası İngiltere'de

Dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan koronavirüsün Omicron varyantından ilk ölüm gerçekleşti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, başkent Londra’nın batısındaki Paddington yakınlarındaki aşı kliniğini ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Ne yazık ki evet, Omicron vakaları hastaneye kaldırılıyor ve ne yazık ki Omicronlu en az 1 hastanın öldüğü doğrulandı” ifadesini kullandı.

Omicron varyantıyla mücadelede güçlendirici aşıların önemine dikkati çeken Boris Johnson, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bence bunun bir şekilde virüsün daha hafif bir versiyonu olduğu fikrini, bence bunu bir tarafa koymalı ve sadece nüfus içinde hızlandığının farkına varmalıyız. O yüzden yapabileceğimiz en iyi şey, hepimizin güçlendirici aşılarını alması.”

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FOTOĞRAF 7 Koronavirüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan Omicron mutasyonu tüm dünyada yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan açıklamada, 9 Aralık itibariyle, Omicron mutasyonunun 63 ülkeyi kapsayan 6 DSÖ bölgesinin tamamında tespit edildiğini ve mutasyonun aşıların etkinliğini azaltabileceğini aktardı. Söz konusu mutasyonun Delta mutasyonundan daha az tehlikeli olabileceğini ifade eden DSÖ, \"Omicron için bugüne kadar aşı etkililiği veya etkinliği hakkında sınırlı veri vardır ve kesin bir kanıt yoktur. Ön kanıtlar Omicron ile ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir\" ifadelerini kullandı. Omicron mutasyonun Delta mutasyonun yayılma hızını aşabileceğini ve neden bu kadar hızlı yayıldığının henüz belli olmadığını açıklayan DSÖ ayrıca, \"Mevcut veriler göz önüne alındığında Omicron'un topluluk iletiminin gerçekleştiği Delta mutasyonunu geride bırakması muhtemeldir\" denildi. Omicron kabusu 63 ülkeye sıçradı: DSÖ'den 'Aşının etkisini azaltabilir' uyarısı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), koronavirüsün Güney Afrika'da keşfedilen Omicron mutasyonunun 63 ülkede tespit edildiğini açıkladı. Yapılan açıklamada "Ön kanıtlar Omicron ile ilişkili enfeksiyon ve bulaşmaya karşı aşı etkinliğinde bir azalma olduğunu göstermektedir" denildi. BiP'te paylaş

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