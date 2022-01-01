Koronavirüs Omicronu ilk tespit eden ülkeden önemli karar
DÜNYA

Omicron'u ilk tespit eden ülkeden önemli karar

Kovid-19'un yeni varyantı Omicron'un ilk tespit ediliği ülke olan Güney Afrika, dördüncü dalganın yavaşlamaya başladığını belirterek kısıtlamaları hafifletti.

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Haber Merkezi Diğer
Omicronu ilk tespit eden ülkeden önemli karar
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Hükümet tarafından yapılan açıklamada, Omicron varyantının etkili olduğu dördüncü dalgada zirvenin geride kaldığı belirtildi. Bu nedenle gece yarısından sabah 04:00'e kadar uygulanan sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı kaydedildi. Kısıtlamanın gevşetilmesine gerekçe olarak pandeminin yayılım hızı, aşılama oranı ve sağlık sektöründeki uygun kapasite gösterildi.

  • Özel kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada bütün göstergelerin ülkenin dördüncü dalganın zirvesini geride bıraktığını gösterdiği ifade edildi.

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Toplantılar yasaklandı

Yeni varyantın daha bulaşıcı olduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, hastaneye yatışların önceki dalgalara göre düşük olduğu vurgulandı. Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen hafta 127 bin 753 vaka sayısıyla zirveyi gören dördüncü dalga bu hafta yüzde 29,7 azaldı. Kısıtlamalar hafifletilse de kapalı mekanlarda bin, dış mekanlarda ise 2 binden fazla kişinin toplanması yasaklandı.

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