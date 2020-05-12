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Koronavirüs Onların yolunda yürüyeceğiz Onlar öğretmendi, duayendi ve efsaneydi
TÜRKİYE

Onların yolunda yürüyeceğiz: Onlar öğretmendi, duayendi ve efsaneydi

Türkiye’de Kovid-19’dan hayatını kaybedenler arasında, akademik alanda duayen olarak kabul edilen, üniversitelerin “efsane hocaları” da yer aldı. Hastaları için ölümü bile göze alan hocaların verdiği mücadele yetiştirdikleri yüzlerce doktora örnek oldu. Sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan öğrencileri, “Onlar öğretmendi, duayendi, efsaneydi” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu

Dünya çapında binlerce kişinin hayatına mal olan Kovid-19 salgını, Türkiye’de akademik dünyanın alanında ilklere imza atmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, pek çok hastanın hayatını kurtarmış “duayen” isimlerin de kaybedilmesine neden oldu.

ÖLÜMÜ GÖZE ALDILAR

Efsane diye nitelendirdikleri hocalarının kaybeden öğrencileri hocalarını anlattı. Hocaların verdiği mücadeleyi örnek alan öğrenciler, “Onlar öğretmendi, duayendi, efsaneydi” dedi. Akademik dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim, bütün ömrünü öğrencileri ve hastalarına adayan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden 68 yaşındaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu oldu.

CERRAHPAŞA’NIN ÇINARIYDI

Prof. Dr. Feriha Öz

***

Prof. Dr. Ülkü Azrak

Türkiye’de görülen ilk koronavirüs vakalarına bakarken hastalığı kapan, Taşcıoğlu, 1 Nisan’da yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’ndan bir gün sonra, 2 Nisan’da bu kez emekli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öğrencileri 87 yaşında vefat eden Öz için “Cerrahpaşa’nın çınarlarıydı” dedi. Koronavirüs nedeniyle İstanbul Üniversitesinin üçüncü kaybı ise idare hukukunun duayen ismi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak oldu.

YOKSUL DOKTORUYDU

Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu
  • Azrak özellikle 12 Eylül sürecinden fakültenin en az hasarla kurtulması için büyük çaba sarf etmişti. Azrak’tan iki gün sonra, 17 Nisan’da Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs mücadelesinde yenik düştü. İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener de 3 Mayıs’ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dilmener, mesleğinin usta isimlerinden biriydi ama bu tecrübesini para kazanma yolu olarak kullanmadı. Kapısını sürekli muhtaç durumdaki hastalara açık bıraktı. Almanya ve Avusturya’dan “üstün hizmet nişanı” alan Prof. Dr. Fevzi Aksoy’u da koronadan dolayı 28 Mart’ta kaybettik.

'Hocaların hocası'na acı veda: Gözyaşları sel oldu
FOTOĞRAF 22
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Koronavirüs testi pozitif çıkan ve bir süredir tedavisi devam eden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Bugün ise son yolculuğuna uğurlandı.
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Vefat haberi oğlu Onur Taşçıoğlu tarafından sosyal medyada duyuruldu. Prof. Dr. Taşçıoğlu Çapa Tıp Fakültesi önünde çalışma arkadaşları tarafından 1 dakikalık saygı duruşu ile anıldı.
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Anma için fakülte önünde toplanan grup sosyal mesafe kuralına uygun olarak bir araya geldi.
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Anma törenine katılan İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Turan Tükek, Acımız gerçekten çok büyük, bizim için çok kıymetli bir insanKendisi inşallah son kaybımız olur dedi.
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Bütün ömrünü öğrencileriyle hastalarına adayan Prof. Dr. Taşcıoğlu, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim oldu.
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Aynı zamanda Türkiye'deki ilk Kovid-19 vakasını da tespit eden isim olan Taşcıoğlu, 16 Mart'ta görülen ateş, öksürük ve nefes darlığı şikayetleriyle uzun yıllardır çalıştığı İstanbul Üniversitesi (İÜ) İstanbul Tıp Fakültesine yatırıldı.
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Prof. Dr. Taşcıoğlu, durumunun ağırlaşması üzerine 18 Mart'ta yoğun bakım ünitesine kaldırılarak solunum cihazına bağlandı.
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Tedavisi çok sayıda uzman hekimin olduğu bir kurul tarafından sürdürülen Taşcıoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 1 Nisan'da hayata veda etti.
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Öğrencileriyle hastaları tarafından çok sevilen ve de hocaların hocası olarak anılan Prof. Cemil Taşcıoğlu, 1952 yılında Rize'de dünyaya geldi.
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Taşcıoğlu, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmesinin ardından mecburi hizmetini Şanlıurfa'da tamamladı.
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Daha sonra İÜ İstanbul Tıp Fakültesine dönen Taşcıoğlu, sırasıyla önce İç Hastalıkları Uzmanı, ardından Doçent, sonrasında da Profesör unvanını aldı.
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Yakın çalışma arkadaşları tarafından Asistanından öğrencisine kadar herkesin sevdiği ulu bir çınar olarak nitelendirilen Taşcıoğlu, emekliliği dolduğu halde çok sevdiği mesleğini ve hastalarını bırakmamak için görevini sürdürdü.
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İstanbul Tıp Fakültesinde hem hasta muayene eden hem de öğrencilere ders vermeyi sürdüren Taşcıoğlu, dahiliye alanına da birçok önemli katkıda bulundu.
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Bu alana ilişkin birçok yazılı eseri de bulunan Taşcıoğlu, evli ve 3 çocuk babasıydı.
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'Hocaların hocası'na acı veda: Gözyaşları sel oldu
Kendisini bilime adayan, emekli olmasına rağmen hem gelen talepler, hem de hastaları için mesleğinin başında olan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Taşçıoğlu için İstanbul Çapa Tıp Fakültesi önünde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Gözyaşlarının sel olduğu törende, yüzlerce öğrenci emekçi hocaları için son görevini yaptı.
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