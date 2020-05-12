Onların yolunda yürüyeceğiz: Onlar öğretmendi, duayendi ve efsaneydi

Dünya çapında binlerce kişinin hayatına mal olan Kovid-19 salgını, Türkiye’de akademik dünyanın alanında ilklere imza atmış, yüzlerce öğrenci yetiştirmiş, pek çok hastanın hayatını kurtarmış “duayen” isimlerin de kaybedilmesine neden oldu.

ÖLÜMÜ GÖZE ALDILAR

Efsane diye nitelendirdikleri hocalarının kaybeden öğrencileri hocalarını anlattı. Hocaların verdiği mücadeleyi örnek alan öğrenciler, “Onlar öğretmendi, duayendi, efsaneydi” dedi. Akademik dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ilk hekim, bütün ömrünü öğrencileri ve hastalarına adayan, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden 68 yaşındaki Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu oldu.

CERRAHPAŞA’NIN ÇINARIYDI

Prof. Dr. Feriha Öz

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Prof. Dr. Ülkü Azrak

Türkiye’de görülen ilk koronavirüs vakalarına bakarken hastalığı kapan, Taşcıoğlu, 1 Nisan’da yaşamını yitirdi. Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’ndan bir gün sonra, 2 Nisan’da bu kez emekli İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Feriha Öz koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Öğrencileri 87 yaşında vefat eden Öz için “Cerrahpaşa’nın çınarlarıydı” dedi. Koronavirüs nedeniyle İstanbul Üniversitesinin üçüncü kaybı ise idare hukukunun duayen ismi Prof. Dr. Ali Ülkü Azrak oldu.

YOKSUL DOKTORUYDU

Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu

Azrak özellikle 12 Eylül sürecinden fakültenin en az hasarla kurtulması için büyük çaba sarf etmişti. Azrak’tan iki gün sonra, 17 Nisan’da Türk üroloji camiasının duayen ismi Prof. Dr. Sedat Tellaoğlu koronavirüs mücadelesinde yenik düştü. İstanbul Tıp Fakültesinde binlerce öğrenci yetiştiren duayen hocalardan 78 yaşındaki Prof. Dr. Murat Dilmener de 3 Mayıs’ta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Dilmener, mesleğinin usta isimlerinden biriydi ama bu tecrübesini para kazanma yolu olarak kullanmadı. Kapısını sürekli muhtaç durumdaki hastalara açık bıraktı. Almanya ve Avusturya’dan “üstün hizmet nişanı” alan Prof. Dr. Fevzi Aksoy’u da koronadan dolayı 28 Mart’ta kaybettik.