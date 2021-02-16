Koronavirüs Oxford-AstraZeneca aşısı çocuklarda test edilecek
DÜNYA BİLİMSEL GELİŞMELER

Oxford-AstraZeneca aşısı çocuklarda test edilecek

Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca ilaç firması, koronavirüse kaşı geliştirdikleri aşıyı, çocuklarda test etmeye hazırlanıyor. İlk kez yapılacak çalışmada 6-17 yaş arası 300 çocuk yer alacak.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Oxford Üniversitesi St George Hastanesi, Southampton Üniversitesi Hastanesi ve Bristol Kraliyet Çocuk Hastanesi'nde yürütülecek klinik deney için gönüllü kayıtları başlatıldı.

300 çocuğun katılması planlanan denemede, deney grubundaki 240 çocuğa Kovid-19 aşısı, kontrol grubundaki 60 çocuğa ise menenjit aşısı yapılacak.

Deneme, aşının çocuklarda enfeksiyonu önleme etkisini ölçmeyi amaçlıyor.

  • Oxford-Zeneca aşısı için daha önce 18-64 yaş ve 65 yaş üzeri için klinik denemeler yürütülmüştü.

Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech ve ABD ilaç şirketi Pfizer ile yine ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna da kendi geliştirdikleri Kovid-19 aşılarını 12-17 yaşlarındaki çocuklarda deneyeceklerini duyurmuştu.

Dünyada henüz çocukların kullanımı için onaylanan bir Kovid-19 aşısı bulunmuyor. Yalnızca BioNTech-Pfizer aşısı ABD'de acil kullanım kapsamında 16 yaşındakilere kadar uygulanabiliyor.

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