Koronavirüs Pandemi tasarrufu arttırdı
TÜRKİYE

Pandemi tasarrufu arttırdı

Covid-19’un Hane Halkı Tüketimi ve Tasarruflarına etkisi belli oldu. Geçen yılın ikinci çeyreğinde harcamalarda yaşanan düşüş, tasarrufun en üst noktaya ulaştığını gözler önüne serdi.

Haber Merkezi İHA
Arşiv
Arşiv

Avrupa İstatistik Ofisi (EUROSTAT) verilerinden elde edilen bilgilere göre, Covid-19’un Hane Halkı Tüketimi ve Tasarruflarına etkisi belli oldu.

Böylelikle geçen yılın ikinci çeyreğinde harcamalarda düşüş yaşanırken, tasarrufun en üst noktaya ulaştığı görüldü.

2020 yılının üçüncü çeyreğinde tasarruf düşmesine rağmen 1 yıl öncesine göre artı 4,5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi.

Rapor Avrupa Birliği ülkelerini kapsarken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde brüt harcanabilir gelirinde sıfırın altına düştüğü gözlendi. Bireysel tüketim harcamalarına bakıldığında ise normalde 3-4 bandı seyrederken, 2020 yılının ikinci çeyreğinde eksi 15’lere düştüğü gözlendi. Üçüncü çeyrekte ise eksi 4 seviyesine geri çekildi.

35 bin 565 habere konu oldu

Yapılan araştırmaya göre, 2020 yılında koronavirüs ile ilgili geçen yıl içerisinde, yazılı basın, televizyon kanalları ve online haber sitelerinde 55 milyona yakın haber çıkışı tespit edildi. Covid-19 ile birlikte ülkelerdeki ekonomik gidişat sarsılırken, tasarruf kelimesinin geçen yıl 35 bin 565 habere konu olduğu kaydedildi.

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