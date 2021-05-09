Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Pazar bereketi
TÜRKİYE

Pazar bereketi

Tam kapanmada 8 günün ardından kurulan pazar yerleri dün vatandaşın akınına uğradı. Sadece yaş sebze, meyve ile fide satılan pazar yerlerinde esnafın HES kodu sorgulandı, vatandaşlara mesafe uyarısı yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Pazar bereketi
Pazar yerlerinde denetim ekipleri, Kovid-19 tedbirleri aldı.

ABDULLAR SARİCA

Tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri dün açıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle “tam kapanma” döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından, esnaf sabah tezgah kuracakları alanlara geldi. Pazar yerlerinde denetim ekipleri, Kovid-19 tedbirleri aldı. Esnafın, HES kodlarını sorgulayan ekipler, tezgahlar arasındaki üç metrelik mesafeyi de kontrol etti. Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

İlk uygulama başladı: İstanbul’da bugün hangi semt pazarları kurulacak?
GÜNDEM
İlk uygulama başladı: İstanbul’da bugün hangi semt pazarları kurulacak?

HEM UYGUN HEM DAHA TAZE

  • İstanbul Gaziosmanpaşa’da, Karadeniz Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerine alışveriş için gelen vatandaşlardan Atanur Bilir, pazarın açılmasının iyi olduğunu, sadece meyve ve sebze gibi ürünlerin satılıp giyim ve zücaciye gibi ürünlerin satılmamasının kalabalığı azalttığını söyledi. Nurhayat Şirin de kalabalık olmaması için alışverişini yapmak için erken saatte pazara geldiğini söyledi. Pazarda fiyatların uygun olduğunu ve ürünlerin de taze göründüğünü belirten Şirin, salgının başından beri ilk kez pazara geldiğini dile getirerek, pazarların açık olmasını istedi.

MARKETLERİN FİYAT OYUNU

Marketlerin, pazarların açıldığı gün 12 liralık domatesi 5 liraya, 7 liralık salatalığı 2 liraya düşürmesi pazarcıların tepkisine neden oldu. Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketler 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsun, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 6-7 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor” dedi.

Tedbirler zaman zaman unutuldu

  • Başkentte pazarcı esnafı, Kovid-19 tedbirlerine uyarak tezgah açtı. Tam kapanma döneminde ilk kez açılan pazar yerlerine ilgi büyük oldu. Vatandaşların ve pazar esnafının Kovid-19 tedbirlerini yer yer unuttuğu gözlerden kaçmadı. Alışveriş yapanlar arasında yer yer mesafe kaybolurken, kimi zaman çenede olan maskelerin doğru kullanılmadığı dikkat çekti. Bazı esnafın yüksek sesle satış yapması da riski artıran faktörler oldu.
Abone Ol Google News
Erzurumsporda ayrılık

Erzurumspor'da ayrılık

​Maç sonu 'umut var' demişti, yollar ayrıldı.
Derbide kazanan Galatasaray

Derbide kazanan Galatasaray

Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve şampiyonluk yarışı kızıştı.
Fenerbahçelileriağlatan galibiyet

Fenerbahçelileri
ağlatan galibiyet

Sarı lacivertliler, Enner Valencia'nın 90+6'da attığı golle kazandı.

Felaket senaryosu

Felaket senaryosu

​Puanlar eşitlenirse hangi takım şampiyon olacak?

​Galatasaray'ın golü öncesi verilen aut kararı 'pes' dedirtti.

Hedefinde PKK ve İsrail vardı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mescid-i Aksa'da yaşananlara ilişkin açıklama.
Golü attı <br>ortalık karıştı

Golü attı
ortalık karıştı

​Fenerbahçeli taraftarları çılgına çeviren an.

​Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.

Mardin'de 6 terörist etkisiz hale getirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.