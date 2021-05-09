​Pazar bereketi

ABDULLAR SARİCA

Tam kapanma dolayısıyla 8 gündür kapalı olan pazar yerleri dün açıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle “tam kapanma” döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatlerinde sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından, esnaf sabah tezgah kuracakları alanlara geldi. Pazar yerlerinde denetim ekipleri, Kovid-19 tedbirleri aldı. Esnafın, HES kodlarını sorgulayan ekipler, tezgahlar arasındaki üç metrelik mesafeyi de kontrol etti. Ekipler, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda uyardı.

GÜNDEM İlk uygulama başladı: İstanbul’da bugün hangi semt pazarları kurulacak?

HEM UYGUN HEM DAHA TAZE

İstanbul Gaziosmanpaşa’da, Karadeniz Mahallesi’ndeki kapalı pazar yerine alışveriş için gelen vatandaşlardan Atanur Bilir, pazarın açılmasının iyi olduğunu, sadece meyve ve sebze gibi ürünlerin satılıp giyim ve zücaciye gibi ürünlerin satılmamasının kalabalığı azalttığını söyledi. Nurhayat Şirin de kalabalık olmaması için alışverişini yapmak için erken saatte pazara geldiğini söyledi. Pazarda fiyatların uygun olduğunu ve ürünlerin de taze göründüğünü belirten Şirin, salgının başından beri ilk kez pazara geldiğini dile getirerek, pazarların açık olmasını istedi.

MARKETLERİN FİYAT OYUNU

Marketlerin, pazarların açıldığı gün 12 liralık domatesi 5 liraya, 7 liralık salatalığı 2 liraya düşürmesi pazarcıların tepkisine neden oldu. Bursa Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu, “Bizim kapalı olduğumuz bu bir haftada marketler 12 lira olan domatesi, pazarların açıldığı gün 5 liraya düşürebiliyor. Madem bu domatesi 5 liraya düşürebiliyorsun, niye pazarların kapalı olduğu günde o fiyata indirmiyorsun. Salatalık 6-7 liradan satılırken, bugün 2 liradan nasıl satabiliyorsunuz. Bu marketler halkını hiç düşünmüyor” dedi.

REKLAM

Tedbirler zaman zaman unutuldu