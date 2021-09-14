​PCR’a veli karar verecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim gündemini değerlendirdi. Özer, belirli okullarda, örneklem üzerinden ve ‘velinin rızasını alarak’ öğrencilere PCR testi yapılması yönünde Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde görüştüklerini aktardı. Özer, “Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.” dedi. Özer, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.
KAPANAN OKUL YOK
- Okullarda Kovid-19 koşulları altında yüz yüze eğitim öğretim için alınan önlemlere ilişkin bilgiler aktaran Özer, bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece 198’sinde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı. Türkiye’de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduğunu aktaran Özer, “Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor.” dedi.
ÖĞRETMENLERDE İKİ DOZ %73
Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanma oranlarına ilişkin de bilgiler veren Özer, “6 Ağustos’ta en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73’tü, dün itibarıyla yüzde 91’e çıktı. Türkiye ortalaması ise yüzde 83. Yani Türkiye ortalamasından 8 puan daha yüksekte. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 6 Ağustos’ta yüzde 59’du, dün itibarıyla yüze 78’e çıkmış.” diye konuştu.
2 MİLYON TABLET DAĞITILDI
- Özer, öğrencilere 2 milyona yakın tablet dağıtıldığını belirterek, “Özellikle yüz yüze eğitime ara verilen 198 sınıfta tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan çocukları hemen tespit edip bu ihtiyaçlarını karşıladık.” dedi. Özer, 15 bin öğretmen atama işlemlerinde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuruların alınmasına ilişkin “Biz adil olmak zorundayız. Atama bekleyen ve başvuru yapamayacak duruma düşürdüğümüz hiçbir öğretmen kitlemiz yok. Tüm öğretmenlere eşit bir şekilde kapıyı açtık.” ifadelerini kullandı.
İkili sisteme geçilebilir
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ekim ayında okulların kapanacağı” yönünde iddialara ilişkin “Böyle bir şey söz konusu değil.” dedi. Bu konuda herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Özer, “Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Özer, “Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınması gerekir. Problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir” dedi.