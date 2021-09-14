​PCR’a veli karar verecek

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim gündemini değerlendirdi. Özer, belirli okullarda, örneklem üzerinden ve ‘velinin rızasını alarak’ öğrencilere PCR testi yapılması yönünde Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde görüştüklerini aktardı. Özer, “Öğrencilerle ilgili ne aşı ne PCR zorunluluğu var. Velinin rızası olmadan çocuğa asla PCR testi yapılmayacak. Uygulamanın ne zaman başlayacağını yakında Sağlık Bakanlığımız açıklayacak.” dedi. Özer, TRT Haber’de katıldığı canlı yayında soruları yanıtladı.

Mahmut Özer

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KAPANAN OKUL YOK

Okullarda Kovid-19 koşulları altında yüz yüze eğitim öğretim için alınan önlemlere ilişkin bilgiler aktaran Özer, bir haftalık yüz yüze eğitimden sonra 850 bin dersliğin sadece 198’sinde vaka veya yakın temas nedeniyle yüz yüze eğitime ara verildiğini hatırlattı. Türkiye’de, 57 bin 108 devlet okulu olmak üzere toplam 71 bin 320 okul bulunduğunu aktaran Özer, “Vaka nedeniyle tatil edilen hiçbir okulumuz bulunmuyor.” dedi.

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ÖĞRETMENLERDE İKİ DOZ %73

Öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarının aşılanma oranlarına ilişkin de bilgiler veren Özer, “6 Ağustos’ta en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 73’tü, dün itibarıyla yüzde 91’e çıktı. Türkiye ortalaması ise yüzde 83. Yani Türkiye ortalamasından 8 puan daha yüksekte. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranı ise 6 Ağustos’ta yüzde 59’du, dün itibarıyla yüze 78’e çıkmış.” diye konuştu.

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FOTOĞRAF 5 Covid-19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren, aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerinde negatif sonuçlu PCR testi bulundurmaları zorunlu hale geldi. Bu zamana kadar aşı yaptırmamış ancak yeni uygulamayla birlikte sürekli PCR testi yaptırması gereken vatandaşların çoğu PCR yerine aşı yaptırmayı tercih etti. Aşı yaptırmak isteyen çok sayıda vatandaş Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesinde bulunan aşı uygulama birimine geldi. Edirne’den başka bir şehre gitmek için otogara gittiğini ancak aşı yaptırmadığı ve PCR testi bulunmadığı için bilet alamadığını söyleyen Burak Can, aşı yaptırma kararı aldığını belirtti. Bir başka vatandaş İbrahim Tunç da aşısız vatandaşlara kısıtlamaların geldiğini ve ilerleyen günlerde mağdur olmamak için aşı yaptırdığını açıkladı. Aşıya fobisi olduğunu belirten İrem Sadırlı da, PCR testi zorunluluğu sebebiyle aşısını yaptırdığını söyledi. PCR kararının ardından aşı yaptırmak için hastaneye akın ettiler Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında bazı yerlerde başlatılan aşı kartı ya da PCR testi zorunluluğu uygulaması sebebiyle, Edirne'de aşı yaptırmayan vatandaşlar aşı yaptırmak için hastanenin yolunu tutuyor.

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2 MİLYON TABLET DAĞITILDI

Özer, öğrencilere 2 milyona yakın tablet dağıtıldığını belirterek, “Özellikle yüz yüze eğitime ara verilen 198 sınıfta tablet ve bilgisayara ihtiyacı olan çocukları hemen tespit edip bu ihtiyaçlarını karşıladık.” dedi. Özer, 15 bin öğretmen atama işlemlerinde 2020 ve 2021 KPSS puanları ile başvuruların alınmasına ilişkin “Biz adil olmak zorundayız. Atama bekleyen ve başvuru yapamayacak duruma düşürdüğümüz hiçbir öğretmen kitlemiz yok. Tüm öğretmenlere eşit bir şekilde kapıyı açtık.” ifadelerini kullandı.

İkili sisteme geçilebilir

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, “Ekim ayında okulların kapanacağı” yönünde iddialara ilişkin “Böyle bir şey söz konusu değil.” dedi. Bu konuda herkese sorumluluk düştüğünün altını çizen Özer, “Okulların açık kalması, artık sadece bir eğitim değil, bir milli güvenlik meselesidir. Onun için de okullarımızı elimizden geldiği kadar çok olağanüstü durumlar olmadığı müddetçe en son kapanan kurumlar olarak tutmak için tüm vatandaşlarımızın fedakarlık yapması gerekiyor.” ifadelerini kullandı. Özer, “Vakaların yaygınlaşması durumunda okulla ilgili değil sınıfla ilgili karar alacağız. Okullar açık kalmaya devam edecek. Ders süreleri ile ilgili il veya ilçe değil okul bazlı karar alınması gerekir. Problemin olduğu okulda ikili sisteme geçilebilir” dedi.