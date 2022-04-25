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Koronavirüs Pekinde durum acil ve vahim
DÜNYA

Pekin’de durum ‘acil ve vahim’

Çin’in başkenti Pekin’de son 24 saatte tespit edilen yerel kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakası kaygıya yol açtı. Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden hızla yayıldığını açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Pekin’de durum ‘acil ve vahim’
Pekinde son 24 saatte 22 Kovid kaynaklı ölüm tespit edildi.

Çin’in başkenti Pekin’de son 24 saatte tespit edilen yerel kaynaklı 22 yeni Kovid-19 vakası kaygıya yol açtı. Pekin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yerel kaynaklı vakaların, bir haftadır fark edilmeden hızla yayıldığını açıkladı. Beijing News gazetesinin haberine göre, Pekin Komünist Partisi Sekreteri Cai Çi ve Belediye Başkanı Çın Cining yaptıkları acil durum toplantısında kontrol tedbirlerini ele aldı. Toplantıda durumun ‘acil ve vahim’ olduğunu belirten yetkililer, yayılmanın en kısa sürede kesilebilmesi için vakaların ortaya çıktıkları yerde ve anda gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladı.

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