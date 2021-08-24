Koronavirüs Koronavirüse karşı dünyada tam onay alan ilk aşı oldu
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Koronavirüse karşı dünyada tam onay alan ilk aşı oldu

ABD Gıda ve İlaç Dairesi, Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısına tam onay verdi. FDA’nın onayının ardından Pfizer/BioNTech, dünyada tam onay alan ilk aşı oldu. Öte yandan, ABD’de Covid-19’a karşı tam olarak aşılanmış 170 milyondan fazla insandan 92 milyonuna Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.

Haber Merkezi İHA
Pfizer/BioNTech aşısı dünyada tam onay alan ilk aşı oldu
Foto/arşiv

Pfizer/BioNTech’in geliştirdiği Covid-19 aşısı, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından geçtiğimiz senen aralık ayında 16 yaş ve üzeri kişiler için acil kullanım onayı almasının ardından bugün tam onay aldı.

FDA tarafından tam onay alan ilk aşı olan aşı, aynı zamanda dünyada da tam onay alan ilk aşı olarak kayıtlara geçti. FDA ayrıca, geçtiğimiz mayıs ayında 12 yaş ve üstü kişilerin kullanımı için onay vermişti.

ABD’li Cerrah Dr. Vivek Murthy basına verdiği demeçte, FDA’nın tam onay kararının ardından daha fazla kişinin Covid-19’a karşı aşı olabileceğini belirterek, insanların çalışması ve öğrenmesi için daha güvenli alanlar oluşturmak amacıyla aşı gerekliliklerini uygulamaya koymayı düşünen işletmeler ve üniversiteler için FDA’nın kararının önemli bir adım olduğunu ifade etti.

Murthy ayrıca, "az sayıda insanın" aşı yaptırmadan önce tam onay beklediğini ve "bunun onları aşı olmaya yöneltebileceğine" inandığını belirtti.

Öte yandan, ABD’de Covid-19’a karşı tam olarak aşılanmış 170 milyondan fazla insandan 92 milyonuna Pfizer/BioNTech aşısı uygulandı.

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