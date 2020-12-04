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Koronavirüs Pfizer ve BionTech 2020 aşı üretim hedefini yarıya düşürdü
DÜNYA

Pfizer ve BionTech 2020 aşı üretim hedefini yarıya düşürdü

Alman şirket Biontech ile birlikte koronavirüse karşı aşı geliştiren Pfizer, 2020 aşı üretim hedefini 100 milyon dozdan 50 milyon doza düşürdü.

Haber Merkezi Diğer
Türk bilim insanlarının ürettiği aşı, ABD'li şirketin ortaklığında piyasaya sunulacak.
Türk bilim insanlarının ürettiği aşı, ABD'li şirketin ortaklığında piyasaya sunulacak.

Tüm dünya koronavirüs aşısının uygulanacağı tarihi beklerken, en güçlü aşı adaylarından birinin altında imzası bulunan Pfizer 2020'ye ilişkin üretim hedeflerini düşürdü.

Şirket daha önce 100 milyon doz olarak açıkladığı 2020 koronavirüs aşısı üretim hedefini 50 milyon doza indirdi. Şirket sözcüsü yaptığı açıklamasında aşıların üretimi için gereken büyük ölçekli hammaddenin temin edilmesi süreci olmak üzere birçok faktörün üretimin yavaşlamasında etkili olduğunu belirtti.

HIZLI ÜRETİM DEVAM EDECEK

  • Buna karşın sözcü şirketin üretim ölçeğinin artması sürecini tamamladığını ve şirketin hızlı bir tempoyla üretim yaptığını açıkladı.

İKİ DOZ UYGULANACAK

İki doz uygulanacak olan ve “taşıyıcı RNA” isimli yeni bir teknolojiye dayandığını belirtilen aşının İngiltere’de kullanımı bu hafta onaylanmış, ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne (FDA) acil onay başvurusu yapılmıştı.

44 bin deneğin katıldığı klinik testlerde aşının Kovid-19 semptomlarını önlemede yüzde 95 başarı sağladığı ortaya çıkmıştı.

Dünyayı umutlandıran aşıda son durum: Türkiye'ye gelecek mi? Fiyatı ne olacak?
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Dünyayı umutlandıran aşıda son durum: Türkiye'ye gelecek mi? Fiyatı ne olacak?
Koronavirüs salgını dünya genelinde yayılmaya ve can kayıplarına sebep olmaya devam ederken, sevindirici bir haber Alman-ABD ortaklığında geldi. Pfizer ve BioNTech şirketleri tarafından üretilen aşıda yüzde 90 başarı sağlandığı açıklandı. Peki bu aşı Türkiye'ye gelecek mi? Fiyatı ne kadar olacak? Yeni Şafak Editörü Hasan Hız anlattı.


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