Koronavirüs Pfizerın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
DÜNYA

Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor

ABD'de, Pfizer'ın ürettiği ve Aralık 2021'de kullanım izni verilen Kovid-19 hapının faydası hakkındaki soru işaretlerinin arttığı belirtildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Pfizerın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Arşiv

ABD'li doktorların ve sağlık yetkililerinin, kullanıcıların bazılarında yeniden virüs belirtilerinin görülmesi sonucu, Pfizer'in Kovid-19'a karşı evde kullanılabilen Paxlovid hapının işlevselliği hakkında şüpheye düştüğü vurgulandı.

Paxlovid kullanan 1000 yetişkin üzerinde araştırma yapan uzmanların, şiddetli Kovid-19 riski yüksek yetişkinlerin kullanması izniyle piyasaya sürülen ilaç hakkında "hala öğrenilecek çok şey olduğunu" düşündüğü bildirildi.

Pfizer'ın hap formundaki koronavirüs ilacına onay
KORONAVİRÜS
Pfizer'ın hap formundaki koronavirüs ilacına onay

Araştırma ekibindeki doktorlar, Paxlovid'in beş günlük alımı tamamladıktan birkaç gün sonra Kovid-19 belirtileri tekrar görülen vakaların varlığından bahsederken bu hastalardaki virüsün hala bulaşıcı olup olmadığı ve ikinci bir Paxlovid kürü almaları gerekip gerekmediği konusunda emin olmadıklarını ifade etti.

Johns Hopkins Üniversitesi'nden Andy Pekosz'ın, "Paxlovid dozunun virüsü tamamen bastıracak güçte olmayabileceği ve ilaca dirençli mutasyonları tetikleyebileceği" görüşüne de yer verildi.

Geçen hafta, Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) Pfizer'ın Kovid-19 hapının virüse tekrar yakalanan hastalara faydalı olduğuna dair "ellerinde kanıt bulunmadığını" bildirmişti.

ABD hükümeti, Pfizer'dan 20 milyon insanı tedavi edece kadar Paxlovid hapı satın almış ve bunun için ilaç firmasına 10 milyar dolardan fazla ödeme yapmıştı.

Sadece 20 gün yaşıyor

Sadece 20 gün yaşıyor

​Tek bir tanesi 110 bin TL.
Söndürmek isterkenfeci şekilde yandı

Söndürmek isterken
feci şekilde yandı

​Yemek yaparken çıkan yangın faciaya sebep oldu.
Türk okulunda skandal görüntü: İlkokul öğrencilerini Atatürke secde ettirdiler

Bozkurt'taki selin sebepleri listelendi.

İkinci elektrikli model ortaya çıktı.

Yolcuların telefonuna gelen fotoğraf alarma geçirdi.

​İşte kalem kalem taksit tablosu...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.