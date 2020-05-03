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Koronavirüs Prof Dr Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?
TÜRKİYE

Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalar ile adından söz ettiren Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın Kovid-19'ya yakalandığı iddia edilmişti. Ovalı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddiaları yalanlayarak " Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Ercüment Ovalı
Prof. Dr. Ercüment Ovalı

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüse yakalandığı iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ovalı, iddiaların gerçek olmadığını belirtti.

GAYET İYİYİZ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virüsü bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

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