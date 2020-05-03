Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un koordinesinde 20 bin 417 konutun inşaatının yıl sonuna kadar bitirilmesi için çalışma başlatılmıştı. Elazığ depreminde 14 kişinin hayatını kaybettiği ve 2 bin 270 konutun yıkıldığı Mustafapaşa Mahallesi’nde deprem konutları yapımı için temel kazımı yapıldı. Öte yandan, daha önce iki farklı mahallede de başlanılan yaklaşık bin konutta bazı blokların kaba inşaatı bitirildi, diğerlerinde ise çalışmanın hızla devam ettiği bildirildi.