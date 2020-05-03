Prof. Dr. Ercüment Ovalı koronavirüse mi yakalandı?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüse yakalandığı iddiaları ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Ovalı, iddiaların gerçek olmadığını belirtti.
GAYET İYİYİZ ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada adım kullanılarak açılan sahte hesaplardan yanlış bilgilendirmeler yapılmaktadır. Bana ve ekibimden bir kaç kişiye Covid virüsü bulaştığı ve tedavi altında olduğumuz haberleri doğru değildir. Bizler gayet iyiyiz ve aşı çalışmalarımız aynı hızla devam etmektedir" açıklamasında bulundu.