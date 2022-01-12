Prof. Oğuz Reşat: Temaslı kişiler problem yokmuş gibi davranmayın

İzmir, vaka sayısını bir önceki haftaya göre yaklaşık 5’e katladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, maksimum önleme dönülmezse hastanelerin çok zorlanacağını söyledi.

FOTOĞRAF 10 Türkiye’de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtiliyor. Bu kapsamda rakamların daha da yükselmesi halinde alınacak önlemler, özellikle de okulların ve üniversitelerin durumu masaya yatırılıp bir yol haritası hazırlanmaya başlandı. Vaka sayısı 10 gün içinde 3 kat arttı. Sabah'ın haberine göre,;yapılan toplantılarda, vakaların birkaç hafta içerisinde 100 bine ulaşacağı yorumları yapıldı. Verilere göre, en yüksek test pozitiflik oranı yüzde 14.29, salgının üreme hızı 1.21 oldu. 100 binde haftalık vaka sayısı 343’e yükseldi. VAKALAR ARTTI, ÖLÜMLER AZALDI<br><br>Ölümlerin 7 günlük ortalamalı değeri ise bir hafta içinde yüzde 11 geriledi. Uzmanlar, “Salgının üreme hızını hesaba katarsak, günlük vaka tahminen 90-100 bine kadar çıkabilir. Bu civarda pik yaparız. Ankara’da, İstanbul’da vaka sayısı hızla artıyor. Virüs, aileden birisinde ortaya çıkışının 1-3’üncü gününde diğerlerinde de ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.<br> YOĞUN BAKIMLARIN % 90’I AŞISIZ<br><br>Pandeminin dünyadaki seyrine bakıldığında, ABD’de 1 milyonun üstünde yeni COVID-19 vakası ile rekor kırıldığı, hastaneye müracaatların arttığı ancak yoğun bakım ve oksijen desteği ihtiyacının önceki dalgalara oranla daha az olduğu saptandı. Hastane kabullerinin yüzde 50-65’inin başka bir sorun için gelip pozitif çıkanlardan oluştuğu belirtildi. İngiltere’de yoğun bakımlarda yatanların yüzde 90’ının aşısızlardan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.<br> YENİ TEDBİR ÖNERİLERİ<br><br>Yapılan değerlendirmelerde noktasal bazı önlemlerin alınması gündeme geldi. Buna ilişkin kararların sömestr tatiliyle birlikte hayata geçirilebileceği dile getiriliyor. İşte o önerilerden bazıları;<br><br>YÜZDE 50 SINIRLAMASI: Tiyatro, Sinema, konser, lokanta gibi mekânlarda yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmesi değerlendiriliyor. MEKANLARA 3. DOZ ŞARTI: Türkiye’de, bir hafta sonunda 200 bin seyircinin stadyumlara gittiği, bunun da vaka patlamasına etkisi olduğu belirtilirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nun maçlara girişte 3. doz şartı getirmesinin, kapalı mekanlarda da uygulanabileceği konuşuluyor. SÖMESTR UZASIN: Okullarda yüz yüze eğitimin devam etmesi kararına rağmen, 21 Ocak-7 Şubat tarihleri arasındaki sömestr tatili ile yaşanacak kesintinin önemli sonuçları olacağı, karantina altına alınan sınıf sayılarında artış yaşandığı, uzun tatilin bunun kesintiye uğramasını sağlayacağı değerlendiriliyor. FİNALLERDEN SONRA MOLA: Üniversitelerde final sınavlarının ardından ara verilmesi de öneriliyor. Yasaklar geri dönebilir: Yüzde 50 sınırlaması ve 3. doz şartı Türkiye'de son bir hafta içerisinde COVID-19 vaka sayısında yaşanan hızlı artış, yeni kuralların tartışılmasına neden oldu. Şimdiye kadar görülen en yüksek vaka sayısının 63 bin olduğu kabul edildiğinde, 66 bin vaka ile rekor kırılırken, bu rakamın birkaç hafta içerisinde pik yapacağı ve 100 bini göreceği belirtilirken herkes Kapanma olacak mı? Okullar ve restoranlar kapanacak mı? Sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar... BiP'te paylaş

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Sipahi, “En yüksek rakamların yüzde 25 daha üzerindeyiz. Vaka sayılarının yükselmesinde ‘aşılı rahatlığı’ etkili oldu. Artık Kovid-19 dünyamızda yokmuş gibi davranır olduk. İzmir’de beşinci piki yaşıyoruz ama bu pik artık yukarıya doğru seyretmeye başladı. Yüksek temaslılar aşılı bile olsa Kovid-19 olabiliyor. Bu da yayılım açısından önemli. Yüksek temaslı kişilerin bir problem yokmuş gibi davranması sorun oluşturuyor” dedi.

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NEGATİF DE OLSANIZ İZOLE OLMALISINIZ

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak da “Eğer belirtileriniz varsa test sonucunuz negatif çıksa bile Kovid hastası gibi davranın. Birkaç gün insanlardan uzak durarak semptomlarınızı gözlemleyin hastalık belirtileriniz gerilemiyorsa tekrar hastaneye müracaat edin” uyarısında bulundu.

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N95 maske şart oldu

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25-31 Aralık 2021’de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 57 ilde arttı, 22 ilde azaldı, 2 ilde ise değişmedi. Eskişehir ve İstanbul vaka sayısının en fazla arttığı iller olurken, uzmanlar virüsten korunmak için maskenin önemini vurguladı.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarının daha fazla artacağını belirterek önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Avusturya, İtalya, Yunanistan gibi birçok ülkede kalabalık mekanlarda N95 tipi maskelerin zorunlu hale getirildiğini belirten Şener, şunları söyledi: “Kapalı alanlarda asansör ve toplu taşıma araçlarında N-95 kullanmak çok önemli. Diğer alanlarda ise normal maske kullanılabilir. Mesafenin olabildiğince korunması gerekiyor. Bu önlemlere olabildiğince uyulmalı. Üçüncü doz aşının tekrar tekrar altını çizmek lazım.”

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