Prof. Oğuz Reşat: Temaslı kişiler problem yokmuş gibi davranmayın
Türkiye’de haftalık Kovid haritasına göre vaka sayısı 57 ilde arttı. Prof. Oğuz Reşat da temaslı kişilerin bir problem yokmuş gibi davranmasının yayılım açısından sorun oluşturduğunu söyledi. Bilim Kurulu üyesi Prof. Alper Şener, “İngiltere’de 200 bine yakın vaka var. Türkiye’de de artacağı kesin. ‘N95 maske’ kullanımı Omicron’a karşı etkili” dedi.
İzmir, vaka sayısını bir önceki haftaya göre yaklaşık 5’e katladı. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Reşat Sipahi, maksimum önleme dönülmezse hastanelerin çok zorlanacağını söyledi.
Sipahi, “En yüksek rakamların yüzde 25 daha üzerindeyiz. Vaka sayılarının yükselmesinde ‘aşılı rahatlığı’ etkili oldu. Artık Kovid-19 dünyamızda yokmuş gibi davranır olduk. İzmir’de beşinci piki yaşıyoruz ama bu pik artık yukarıya doğru seyretmeye başladı. Yüksek temaslılar aşılı bile olsa Kovid-19 olabiliyor. Bu da yayılım açısından önemli. Yüksek temaslı kişilerin bir problem yokmuş gibi davranması sorun oluşturuyor” dedi.
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NEGATİF DE OLSANIZ İZOLE OLMALISINIZ
Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak da “Eğer belirtileriniz varsa test sonucunuz negatif çıksa bile Kovid hastası gibi davranın. Birkaç gün insanlardan uzak durarak semptomlarınızı gözlemleyin hastalık belirtileriniz gerilemiyorsa tekrar hastaneye müracaat edin” uyarısında bulundu.
N95 maske şart oldu
Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 25-31 Aralık 2021’de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vakaları 57 ilde arttı, 22 ilde azaldı, 2 ilde ise değişmedi. Eskişehir ve İstanbul vaka sayısının en fazla arttığı iller olurken, uzmanlar virüsten korunmak için maskenin önemini vurguladı.
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, vaka sayılarının daha fazla artacağını belirterek önlemlerin artırılması gerektiğini söyledi. Avusturya, İtalya, Yunanistan gibi birçok ülkede kalabalık mekanlarda N95 tipi maskelerin zorunlu hale getirildiğini belirten Şener, şunları söyledi: “Kapalı alanlarda asansör ve toplu taşıma araçlarında N-95 kullanmak çok önemli. Diğer alanlarda ise normal maske kullanılabilir. Mesafenin olabildiğince korunması gerekiyor. Bu önlemlere olabildiğince uyulmalı. Üçüncü doz aşının tekrar tekrar altını çizmek lazım.”