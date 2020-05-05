PTT şubelerinde yoğunluk devam ediyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, koronavirüs tedbirleri kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere bin lira yardım dağıtıyor. Bu yardım ise ihtiyaç sahiplerinin ev adreslerine teslim ediliyor.

Ona rağmen Konya'da PTT şubelerinde bin lira sosyal yardımı almak isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk devam ediyor.

Sırada bekleyen kişilerin sosyal mesafeyi koruması için görevli bekçiler sık sık uyarıda bulundu.

Bekçiler sosyal mesafeyi korudu

Sırada bekleyen kişilerin sosyal mesafeyi koruması için görevli bekçiler sık sık uyarıda bulundu. PTT Şubesi içinde yoğunluk oluşmaması için dışarıda bekleyen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına göre belirli aralıklarla içeri alındı.

Sırada bekleyen kişilerin sosyal mesafeyi koruması için görevli bekçiler sık sık uyarıda bulundu.